きのう、愛知県安城市中心部にある複合施設「アンフォーレ」で開催された「アンジョウマルシェ2025」。地元名産のイチジクやナシが旬の時期に行ってきた、恒例の食のイベントですが、ことしもにぎわいを見せました。

【写真を見る】名産ナシとイチジクが旬を迎えマルシェ開催 雨少なく高温続きでイチジクは小玉傾向も「糖度は例年にない高さ」 愛知・安城市

地元の農産物やゆかりのグルメに、スイーツなどを販売する25店舗が集結。



（買い物客）

「安城のナシはやっぱりおいしい、食べたくなる。子どもがよく食べていて、今もモグモグしている」

「5歳の孫がナシが大好きなので買った」

「いまが旬なので（イチジクを）買った。おととし来た時はすぐ売れちゃっていたが、ことしはいっぱいあった」

生産者が直接販売する農産物が並ぶのも、このアンジョウマルシェの特徴で、きのう訪れた人は朝4時に収穫したイチジクの試食ができました。



（太田有咲記者）

「とろっとろで美味しいです。やさしい甘みを感じます」

イチジクは小玉傾向も糖度は例年になく高い

生産者に、ことしのイチジクの出来を聞きました。



（イチジク農家 河野和之さん）

「ことしは雨が少なく高温が続いたため小玉傾向になっている。糖分は非常に高い。例年になく高い。非常においしく甘いイチジク」

ことしの豊水「全体的に傷みが少ない」

さらに安城名物のナシも試食。ことしの出来はどうでしょうか？



（ナシ農家 中島恵美子さん）

「ことしは乾燥していて水分も少ない。ナシにとってはとっても良かった。雨が少なくて玉伸び（大きさ）が悪かったが、ときどき雨が降ったから大きく育った」

ただ、強い日差しの影響は見た目に大きくかかわってきます。



（中島さん）

「日が当たった方が甘いが、当たり過ぎると火傷のようになり商品にならない」



ことしのナシ「豊水」は、去年と比べて全体的に傷みは少なかったそうです。

（中島さん）

「真心を込めて頑張って育てた。おいしいナシをたくさん食べてほしい」



人気を集めたイチジクとナシは、安城市内にあるJAの直売所でも販売しているということです。