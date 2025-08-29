BOYNEXTDOOR、&TEAM・FUMAとのプリクラに反響「イケメン大渋滞」「少女漫画のキャラみたい」
【モデルプレス＝2025/08/29】日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）のTwitter（旧X）が28日、更新された。グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のFUMA（フウマ）と6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）で撮影したプリクラを公開した。
【写真】BOYNEXTDOOR＆FUMA、目が大きく加工されたプリ
前週、同番組に出演したBOYNEXTDOOR のJAEHYUN（ジェヒョン）が「日本での思い出を残すためにメンバーみんなでプリを撮りたいです」と話したことを受け、28日放送の「Dotti-Dotti」のコーナーではFUMAとプリクラを撮りに行く企画を実施。メンバー6人が宿舎で2階に分かれて生活していることから、SUNGHO（ソンホ）・RIWOO（リウ）・TAESAN（テサン）の「上の階」チーム、JAEHYUN・LEEHAN（イハン）・WOONHAK（ウンハク）の「下の階」チームに分かれてどちらが楽しいプリクラを撮影できるか対決した。
Xでは最後に撮影したFUMAとBOYNEXTDOORの7人全員でのプリクラを公開。プリクラの機能で全員目が大きく加工されており、ケーキのスタンプも添えらてれいる。
この投稿には「イケメン大渋滞」「少女漫画のキャラみたい」「FUMAくん先輩オーラ出てる」「みんな美人化してる」「目の大きさに違和感ないのすごい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆FUMA、BOYNEXTDOORとプリクラ撮影
◆FUMAとBOYNEXTDOORのプリクラに反響
