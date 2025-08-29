「俺離婚しとんねん！」粗品、“太客夫婦”の相談受ける動画に反響！ 自身の結婚式“失敗談”も披露
お笑いコンビ・霜降り明星の粗品さんは8月26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。『史上初の太客婚をした2人から結婚式の相談を受ける粗品／単独公演「電池の切れかけた蟹」より（2025.7.23）』と題した動画を公開しました。
【画像】粗品、「俺離婚しとんねん！」
さらに、男性の隣に座った妻も“太客”であることが判明。妻も以前の単独公演で粗品さんと話したことがあり、男性いわく「霜降り明星のおかげで結婚できた」太客カップルなのだそう。
粗品さんは、そんな太客カップルの結婚式について、最近粗品さんが出席した結婚式での経験を基に流行を披露したり、「面白さに走りすぎることなく、あくまでも新婦さんのためのイベントだと思ってくださいね」と真面目に助言したりと、なんだかんだできちんとアドバイスをしています。粗品さんは、自身の結婚式の入場曲では、“お経”を流したそうで、お笑い重視の式を実施していたことも明かしました。
視聴者からは、「喋りまくる太客おもろすぎる」「営業の擬人化みたいな人で草」「粗品さんという最強芸人が居るのにちょいちょい自分で落としてる太客おもろいw」「粗品を飲み込む饒舌っぷりおもろw」「めっちゃウザイのに嫌な感じしないのすごいw」と、太客男性についての声や「粗品の結婚式話聞けて嬉しいぃ」「粗品氏めちゃくちゃいいアドバイスするやん」「なんだかんだで、粗品さんちゃんとアドバイスしてるwww」「ちゃんとたくさんアドバイスできるのすごい」「一般の方でもスカさんのすき」との声が寄せられています。
「俺離婚しとんねん！！」今回の動画では、粗品さんの単独公演「電池の切れかけた蟹」で名物コーナーとなっている「太客と喋ろう」の一部を公開しています。太客の男性から、11月に控えている自身の結婚式で「何をしましょう？」と聞かれ、思わず「俺離婚しとんねん！！」と叫ぶ粗品さん。「（結婚に）失敗した、俺は！」と続ける粗品さんに、男性は「だからこそ。失敗を糧に（聞きたい）」とのこと。
