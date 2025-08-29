スピードワゴン井戸田の美人妻、子どもとの「初めて」取り分けご飯公開「料理上手」「食べたい」の声
【モデルプレス＝2025/08/29】女優の蜂谷晏海が8月29日、自身のInstagramのストーリーズを更新。初めて作ったという手料理を公開した。
【写真】井戸田潤の美人妻、子どもとの初めての取り分けご飯
蜂谷は「初めて取り分けご飯してみたら幸福度高かった 私の分は味付け足してお美味しかった 一緒にご飯食べられるって幸せだよね もっと色んなものこれから食べられるといいなたのしみたのしみ」とコメントし、合い挽き肉と野菜を炒めた料理を公開した。
この投稿に、ファンからは「料理上手」「美味しそう」「プロ級」「完璧すぎる」「食べたい」「手料理最高」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】井戸田潤の美人妻、子どもとの初めての取り分けご飯
◆蜂谷晏海、手料理を披露
蜂谷は「初めて取り分けご飯してみたら幸福度高かった 私の分は味付け足してお美味しかった 一緒にご飯食べられるって幸せだよね もっと色んなものこれから食べられるといいなたのしみたのしみ」とコメントし、合い挽き肉と野菜を炒めた料理を公開した。
この投稿に、ファンからは「料理上手」「美味しそう」「プロ級」「完璧すぎる」「食べたい」「手料理最高」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】