¥¸¥§¥é¡¼¥È¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÂçÇúÈ¯¡¡ÀÐÄÍ¾ÍÍø¤¬13¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼þÅìÍ¤µþ¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥ÕKBC¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿Âè2Æü¡Û
¡¡¢¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÖSansan¡¦KBC¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡×Âè2Æü¡Ê29Æü¡¦Ê¡²¬¸©³©²°GC¡á7293¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¡¢¾Þ¶âÁí³Û1²¯±ß¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â2ÀéËü±ß¡¢½Ð¾ì142Áª¼ê¡á¥¢¥Þ6¡¢À²¤ì¡¢µ¤²¹33¡¦3ÅÙ¡¢À¾ÆîÀ¾¤ÎÉ÷1¡¦9¥á¡¼¥È¥ë
¡¡¥Ä¥¢¡¼½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¦22ºÐ¤ÎÀÐÄÍ¾ÍÍø¤¬¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥È¥Ñ¥ï¡¼¡×¤ÇÂçÇúÈ¯¤ò¸«¤»¡¢ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ2°Ì¤Ë3ÂÇº¹¤ÎÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç14ÈÖ¤«¤éÂç²ñ¥¿¥¤µÏ¿¤Î6Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¿¤Ð¤·¤ÆÃÓÅÄÍ¦ÂÀ¤äÈæ²Å°ìµ®¤é¤ÎÂç²ñ¥³¡¼¥¹µÏ¿¤ËÊÂ¤Ö63¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥Û¡¼¥à¤Î³©²°GC¤Ç¤Î¹¥¥¹¥³¥¢¤Ë¡Ö9¥¢¥ó¥À¡¼¤Ï½é¤á¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤È·»2¿Í¤Î5¿Í²ÈÂ²¡£º£Âç²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ë¤ÏÄ¹·»¤Î¾ÍÊ¿¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤È¼¡·»¤Î¾ÍÀ®¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤¬¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ò½ÐÅ¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¡×¤ä¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤¿¡£
¡¡±¦Íø¤¤À¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ïº¸¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë´Ù¤ê¡¢¹â¹»¤Çº¸ÂÇ¤Á¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í´¶¿¨¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢2021Ç¯¤Î¥×¥íÅ¾¸þ¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñÁ°¤Ë¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤â½¤Àµ¤·¤¿¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¥À¥¦¥ó¥Ö¥í¡¼¤ËÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò¾å¤«¤é¤Ä¤Ö¤¹´¶¤¸¤Ç¶¯¤á¤ËÂÇ¤Ã¤¿¤éÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡2023¡¢24Ç¯¤Î½Õ¤Ï¡¢ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤Ç¥×¥íÌîµå¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþ¤é¤Î¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¡£¥À¥Ã¥·¥å¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç²¼È¾¿È¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¶¯²½¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤â50¥á¡¼¥È¥ë6ÉÃ6¤ÈÂ¤¬Â®¤¤Êý¤À¤¬¡¢¼þÅì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¡×¤È¡¢µå³¦¶þ»Ø¤ÎðêÂÌÅ·¡Ê¤¤¤À¤Æ¤ó¡Ë¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼»²Àï5µ¨ÌÜ¤Ç¡¢2ÅÙÌÜ¤Î·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ×¤à¡£ÀÐÄÍ¤Ï¡ÖÂçÀª¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤òÊ¨¤«¤»¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë
¡¡¢¡ÀÐÄÍ¾ÍÍø¡Ê¤¤¤·¤Å¤«¡¦¤·¤ç¤¦¤ê¡Ë¡¡2003Ç¯1·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢22ºÐ¡£Ê¡²¬»Ô½Ð¿È¡£Éã¤È·»¤Î±Æ¶Á¤Ç3ºÐ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿¡£²³Ø±à¹â3Ç¯»þ¤Î2020Ç¯11·î¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¤·¡¢Íâ21Ç¯1·î¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¡£Æ±Ç¯8·î¤Î¡ÖSansan¡¦KBC¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡×¤Ç¥Ä¥¢¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤Ï290¥ä¡¼¥É¡£ÆÀ°Õ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡£175¥»¥ó¥Á¡¢72¥¥í¡£