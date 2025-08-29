80年前の富山大空襲で爆撃の中心となったのは、富山市中心部の富山城址東南の角でした。

爆撃中心点の近くにいた90代の男性2人に当時の記憶を聞きました。



富山市中心部の富山城址公園。この東南の角が、悲劇の中心点です。

当時、その近くで逃げた人たちがいました。



富山市在住 山崎智弘さん（90）

「火の海だった。結構な人がもう逃げるところこの人らないが」



当時9歳だった、山崎智弘さん。

富山城址の向かいにある叔父の家にいたとき、空襲が始まりました。

逃げる最中、アメリカ軍の爆撃機が向かってくるのを目撃しました。

山崎さん

「最初に、バラバラーッと、焼夷弾を落としたわけや。それが、こっち側の通りの、真ん中、ダダダダダダーッと」

「もう、わーっと、火になってしまった」





アメリカ軍が作成した攻撃目標地図です。富山市の地図に手書きの円が書き込まれ、円の中心、爆撃の中心点は富山城址東南の角に記されていました。1945年8月2日未明、B29、174機は富山市街地に攻撃を開始。焼夷弾56万発を投下しました。山崎さん「この辺からそこへ入っていったわけ。この辺に来たら、ものすごい火風で、ゴーッといっていて、おそらく入ったら一発で死んでしまうわね」火の手が迫る中、山崎さんが逃げ着いたのは堀の中でした。山崎さん「穴、開いてるから、こういう隙間に顔突っ込んで、ここまで水の中に入って」幼く小さい頭を必死に石垣の隙間に押し込み、守ろうとしました。山崎さん「気がついてみたら、ひとりおきに、みんな死んどる。何人も助かっとらんわ」「運の良いものは助かって、運の悪い人は、巻き添えを食ったということや。だから、わしの上に来りゃ、私が死んどっしね」富山市内の歩兵連隊・通称加越第3部隊に所属していた大谷弘さん。見張りのため富山城址へ向かっていました。加越第3部隊 元隊員 大谷弘さん（99）「城の前の道路ですね。道路まで火風で、火の粉か何かわかりませんが立ってきて」「私と小隊長が城の番に行ったんですが、風がひどくて全然向こう向いて、城の方見えるがですが行けなかった。そしたら小隊長は『大谷そんなこと言わんと走れ！』と言われたもんで、走って城の中まで走りました」「小隊長が水があるからそこの中への入りなさい、と言って入りました」「見たところが真っ赤な真っ赤な煙が上がっていた」「熱くてなん、おれんがです」一夜にして富山市街地の99.5パーセントが焼失。2700人余りの命が奪われました。山崎さん「私たち友達でも、今、仲良いけど、また喧嘩することもある、だけどそれで終わりゃいいけれども戦争はいろいろ核兵器使ってやるからね」「どうやって平和になるのか、そんな簡単なものではないちゃね」大谷さん「ただ、空襲のことを伝えたいというのは、こういう戦をしたくないことだけは伝えていきたいと思っております。今でも思っております。こういう馬鹿なことをするもんでない、ということだけは、それは、今でも思っております」爆撃の中心点で空襲を体験した山崎さんと大谷さん。同じ過ちを繰り返さないために。戦後80年、平和を願う強い思いで、自らの記憶を語っています。