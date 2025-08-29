スターバックス リザーブⓇ ロースタリー東京で秋限定♡樽熟成コーヒー新作登場

季節の移ろいを感じるたび、心が求めるのは“秋だけの特別な味わい”。スターバックス リザーブⓇ ロースタリー 東京では、2025年9月5日（金）よりFallシーズンがスタートします。今年は、ウイスキーの樽で熟成させたコーヒー豆を主役に、秋の実りを掛け合わせたビバレッジが登場。豊かな香りとクラフト感あふれるドリンクやグッズが、あなたの日常に上質な彩りを添えてくれます。

秋を彩る限定ビバレッジ

金胡麻 プラリネ ラテ

バレルエイジド コーヒー牛乳 いちじく味

バレルエイジド ルビー チョコレート クリーム

1階メインバーでは、胡麻やナッツの香ばしさが広がる『金胡麻 プラリネ ラテ』（店内1,200円）や、まろやかな樽香といちじくの甘みが溶け合う『バレルエイジド コーヒー牛乳 いちじく味』（店内1,200円／持ち帰り1,178円）、酸味が心地よい『バレルエイジド ルビー チョコレート クリーム』（店内1,300円／持ち帰り1,276円）が登場。

秋らしい深みのある香りとやさしい甘さが楽しめます。

2階ティバーナ™ バーでは『もみじ ほうじ茶 ブリュレ ラテ』（店内1,200円）が提供され、黒糖カソナードをキャラメリゼしたブリュレが香ばしく、秋の訪れを感じる上品な味わいです。

ミッキーマウスのかわいい八天堂くりーむパンがオンラインで登場♡

アリビアーモ™ バーで楽しむ夜の一杯

3階アリビアーモ™ バーでは、秋の味覚“焼き芋”と樽熟成コーヒーのゼリーを合わせた『アリビアーモ™ フローズン 焼き芋 with バレルエイジド コーヒージェリー』（店内2,200円）が登場。

さらに、芳醇な樽香をノンアルコールで堪能できる『バレルエイジド マティーニ（スピリット フリー）』（店内2,400円）もラインナップ。秋の夜長を彩る大人のご褒美としておすすめです。

日常を彩る秋の新作グッズ

今年のグッズコレクションは「Daily Life At Home with Wonderful Coffee」がテーマ。

ウイスキー バレルエイジド コーヒーを家庭でも楽しみたくなる製氷アイテムやグラス、プリンチのパンと相性のよいプレートやカトラリーなど、使うたびに心が満たされる上質なデザインが揃います。

秋のティータイムや食卓をさらに豊かに彩ってくれるアイテムです♪

秋のひとときをロースタリーで

豊かな樽香と秋の実りを掛け合わせた特別な一杯。

スターバックス リザーブⓇ ロースタリー 東京ならではの職人技が詰まったビバレッジや、心躍るグッズの数々は、この秋のライフスタイルをより心地よくしてくれます。

販売は2025年9月5日（金）から。秋の深まりとともに、ここでしか出会えない贅沢な瞬間を堪能してみてはいかがでしょうか♡