富山地方鉄道が沿線自治体からの支援がなければ廃線する方針を示している立山線の一部区間について、きょう立山の観光関係者が新田知事に路線維持のための支援を要望しました。



県庁を訪れたのは立山黒部貫光の見角要社長、立山山麓観光旅館組合の笹森潤一組合長、立山山荘協同組合の佐伯光昭理事長の3人です。

富山地鉄は利用客の低迷などで経営が圧迫されていることから、立山線の岩峅寺ー立山間などについて、沿線自治体からの支援がなければ今年秋に廃線の判断をする方針を示しています。

立山の観光関係者の3人は、立山線は観光や登山で訪れる人のアクセスとして重要な役割を担っているとして全線維持に向けた支援を求める要望書を新田知事に提出しました。





立山黒部貫光 見角要社長「なんとしてでも県内の自治体のみなさんにも、（立山線の需要性を）理解していただいて全線なんとか維持していただきたい」立山黒部貫光によりますと、昨シーズンアルペンルートを訪れた人のうち12パーセントにあたる約10万人が立山線を利用したということです。要望を受けた新田知事は、立山線が立山の観光において重要な役割を果たしていることについては同じ認識だとしました。来月1日には立山線の今後のあり方について沿線自治体と県、事業者が検討する会合が開かれます。