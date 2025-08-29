¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤³¤ÎÂÎ¡Ä¹¥¤¤À¡¼¡×°úÂà¤«¤é1Ç¯È¾¡Ä¸µ¶¥±Ë¤ÎÆþ¹¾ÎÍ²ð¤µ¤óà¥à¥Ã¥¥à¥ÆùÂÎÈþá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Þ¤ÀÂåÉ½¤Ç±Ë¤²¤ë¥«¥é¥À¤Ç¤¹¤è¡×
¶¥±Ë°úÂà¸å¤â¥à¥¥à¥¤Îà¶ÚÆùÈþá¤Ï·òºß
¡¡2024Ç¯4·î¤Î°úÂà¤«¤éÌó1Ç¯È¾¡¢¸µ¶¥±ËÆüËÜÂåÉ½¡¦Æþ¹¾ÎÍ²ð¤µ¤ó¤Î¾åÈ¾¿È¤¬¾×·âÅª¤À¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö±¿Æ°½¬´·¡ª¼«¸ÊËþÂ¡ª¼«¸Ê¹ÎÄê¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥Þ¥Û¤òÊÒ¼ê¤Ë¹õ¿§¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¡¢³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤È¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¾åÈ¾¿È¤ÎàÆùÂÎÈþá¤ò¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö±¦È¾¿È¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¸ò´¹¤·¤Æ¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¡ª¡×¡Ö¤Þ¤ÀÂåÉ½¤Ç±Ë¤²¤ë¥«¥é¥À¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÆùÂÎ¥¡¼¥×¤ÏÃ±½ã¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö±¿Æ°½¬´·¡Ä¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤³¤ÎÂÎ¡Ä¹¥¤¤À¡×¡Ö²¶¤â¤³¤¦¤Ê¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÂº·É¤ÈÁ¢Ë¾¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£