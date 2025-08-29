ジェニファー・ロペス、過去作で共演した『ウェンズデー』俳優からディスられる！？
ジェニファー・ロペスは、スティーヴン・ソダーバーグ監督作『アウト・オブ・サイト』（1998年）で共演したルイス・ガスマンに、良い印象を持たれていないようだ。
【動画】『ウェンズデー』シーズン2、ティム・バートンやジェナ・オルテガの妖しい撮影風景を映す特別映像解禁
Netflixの大ヒットドラマ『ウェンズデー』で、主人公の父ゴメズ・アダムスを演じるルイスが、この度ジェナ・オルテガら、ドラマの共演者とともに『Hot Ones Versus（原題）』に出演。過去の共演者たちの一言で表現するゲームに参加した。
『N.Y.式ハッピー・セラピー』（2003）で共演したアダム・サンドラーについては「素晴らしい」、『ウェンズデー』の妻役キャサリン・ゼタ＝ジョーンズのことは「最高に美しい」と順調に答えていたが、ジェニファーの名前が挙がると、「OK」とだけコメント。これにビアンカ役のジョイ・サンデーはびっくりした表情を浮かべたが、ジェナとイーニッド役のエマ・マイヤーズは苦笑い。気を取り直してジェナについて聞かれると、「天才」と答え、ジェナから「愛している」と返されていた。
ルイスはこれ以上詳しいことを語らなかったが、YouTubeのコメント欄には「ルイスがジェニファーのことを“OK”と言ったのを見て涙が出るほど笑った。ほんと最高」「ルイスが肩をすくめながら軽蔑の表情を浮かべてジェニファーのことを“OK”と表現したのが最高に面白い」「ジェニファー・ロペス？ ”OK”これだからガスマン氏が好きなんだよ笑」「ジェニファーへのジャブで腰が砕けた。こんなにもぶっきらぼうな答えは予想していなかったけど、ルイスがまたやってくれた」「“OK”後の彼女たちのリアクションよ笑」などと書き込まれている。
