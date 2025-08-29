¡È¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÂçËÜÌ¿¡ÉÊ¡°æÍüè½²Ú20ºÐ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÍá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Æ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¡Ö°ì½ï¤Ë²Æº×¤ê¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊ¡°æÍüè½²Ú¤¬¡¢29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤é¤·¤¤Íá°á»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Ô¥ó¥¯¤ÎÃåÊª¤¬»÷¹ç¤¦Ê¡°æÍüè½²Ú¡Ê¤Û¤«4Ëç¡Ë
¡¡È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÊ¡°æ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë»¨»ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥É¥é¥´¥ó¥¨¥¤¥¸ VOL.30¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤«¤é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö²Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤ª²á¤´¤·¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤¬¤é¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ÎÃåÊª¤òÃå¤Æ²Æ¤ò³Ú¤·¤àÈà½÷¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÍá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Æ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¡Ö°ì½ï¤Ë²Æº×¤ê¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡ÖÍá°á¤¬»÷¹ç¤¤¤Ï¤ê¤Þ¤¹¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£Ê¡°æ Íüè½²Ú¡Ê¤Õ¤¯¤¤ ¤ê¤ê¤«¡Ë
2005Ç¯1·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´ôÉì¸©½Ð¿È¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¹â¹»À¸Æüµ¡Á¥¥ß¤È¤Ä¤¯¤ëÀÄ½Õ¡Á¡Ù¡ÊNHK¡¿2023Ç¯¡Ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤··ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£½÷Í¥¤Î¤Û¤«È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡È¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÂçËÜÌ¿¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊ¡°æÍüè½²Ú¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷fukuiririka¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Ô¥ó¥¯¤ÎÃåÊª¤¬»÷¹ç¤¦Ê¡°æÍüè½²Ú¡Ê¤Û¤«4Ëç¡Ë
¡¡È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÊ¡°æ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë»¨»ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥É¥é¥´¥ó¥¨¥¤¥¸ VOL.30¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤«¤é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö²Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤ª²á¤´¤·¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤¬¤é¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ÎÃåÊª¤òÃå¤Æ²Æ¤ò³Ú¤·¤àÈà½÷¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ê¡°æ Íüè½²Ú¡Ê¤Õ¤¯¤¤ ¤ê¤ê¤«¡Ë
2005Ç¯1·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´ôÉì¸©½Ð¿È¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¹â¹»À¸Æüµ¡Á¥¥ß¤È¤Ä¤¯¤ëÀÄ½Õ¡Á¡Ù¡ÊNHK¡¿2023Ç¯¡Ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤··ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£½÷Í¥¤Î¤Û¤«È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡È¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÂçËÜÌ¿¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊ¡°æÍüè½²Ú¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷fukuiririka¡Ë