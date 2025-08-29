¡ÖÍö»Ò¤Î¸ý¹È¤ò¡Ä¡×à¤¢¤ó¤Ñ¤óÈþ¿Í»ÐËåá»°¼Ô»°ÍÍ¡¢½÷Í¥¿Ø¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬³«²Ö¡Ö¾®ÄÅ±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×È¬ÌÚ¤È¤ÎÎøÏ©¤Ë¤âÃíÌÜ¡Ú1Æü¤«¤é¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û
º£ÅÄÈþºù¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Úà»°»ÐËåá¤¬ÊÂ¤Ö¤È¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¤Ä¤È¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡£9·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂè23½µ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤ÏÌµÎÏ¤À¤±¤ì¤É¡×¤Ç¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëÎøÏ©¤Ë¤âÆ°¤¤¬¡Ä¡£
¡¡¡ã°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡¡25Æü¡Á29Æü¤ÎÂè22½µ¤Ç¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤È¤·¤ÆÂåÉ½ºî¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤È¡¢É×¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ö(º£ÅÄ)¤ÎÊ³Æ®¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢È¬ÌÚ(ºÊÉ×ÌÚÁï)¤«¤é»í¤ÎºÍÇ½¤ò¸«È´¤«¤ì¡¢È¬ÌÚ¤Î²ñ¼Ò¡Ö¶å½£¥³¥Ã¥È¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç½ÐÈÇÉô¤òºî¤Ã¤Æ»í½¸¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£½é¤á¤ÏÃÇ¤ë¿ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢È¬ÌÚ¤ÎÇ®°Õ¤Ë²¡¤µ¤ì»í½¸¡Ö°¦¤¹¤ë²Î¡×¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ó¤Î»í¤¬¡¢¤Î¤Ö¤ÎËå¤¿¤Á¡¢Íö»Ò(²Ï¹çÍ¥¼Â)¡¢¥á¥¤¥³(¸¶ºÚÇµ²Ú)¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤¿¿´¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤â¡Ä¡£É×¤Î·òÂÀÏº(¹â¶¶Ê¸ºÈ)¤¬»Å»ö¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢²¿Ç¯¤âÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹¥á¥¤¥³¤Ï¡¢¸ý¹È¤ò¤Ò¤¤¤¿Íö»Ò¤ò¸«¤Æ¡ÖÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤·¤Æ·òÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÄ®¤òÊâ¤¤¿¤¤¤¬¡Ä¤É¤ì¤Ð¤¢¡¢¥¦¥¥¦¥¤¹¤ë¤¬¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÁÛ¤¤¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÎÍö»Ò¤â¡¢ÀïÁè¤ÇÎø¿Í¤òË´¤¯¤·¤Ê¤¬¤éÈ¬ÌÚ¤Ø¿´¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡½µÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤éËÍ¤ÏÌ¡²è²È¤ò¼¤á¤ë¡×¤È·è°Õ¤¹¤ë¿ó¤ÎÀ¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢±þ±ç¤¹¤ë²ÈÂ²¤¿¤Á¤â°ì½ï¤Ë¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤ÄÍÍ»Ò¤¬¡Ä¡£¤Þ¤¿¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¦Íö»Ò¤¬±«¤Î¤Ê¤«¤ÇÈ¬ÌÚ¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤È²¿¤«¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤ÈÍö»Ò¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤±Ä«¥É¥é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¥¸¥ã¥ó(¹¥¤)¡×¡Ö¿§µ¤¤¬¤¹¤´¡Ä¡ÄµÞ¤Ë±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÍö»Ò¤Ï¾®ÄÅ±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î»°»ÐËåºÇ¹â!!¡¡¤½¤ì¤¾¤ì3¿Í¤Î¸ÄÀ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¤!!¡×¡Öº£²ó¤Î3¿Í¤ÎÍÎÉþ¤¬¡¢¤â¤¦¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¥í¡¼¥ë¥Ñ¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¡¢¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó(¾Ð)¡×¡ÖÍö»Ò¤Î¸ý¹È¤òÅÉ¤Ã¤Æ¡¢¾Ð´é¤Î¥á¥¤¥³¤À¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¤¬¸ø³«¤·¤¿3»ÐËå¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£