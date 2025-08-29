Image: Amazon

このサイズで巻取り式。

ん〜、それな！ と思わず膝を叩いたプロダクトが登場しました。

最近、USB充電器界隈では「巻取り式」がトレンド。ケーブル忘れが無くなりますし、好きな長さで使えるので、使い勝手も良い！と、確かに便利で人気になるのもわかります。

その巻取り式に新たな選択肢が加わりました。Ankerです。

「Anker Nano Charger (35W, Built-In 巻取り式 USB-Cケーブル) 」が新発売。

荷物がスッキリ！ 持ち歩きにベストなサイズと出力

巻取りケーブルは最大70cmと結構な長さ。

それでいて本体サイズはAirPods Proケースを一回り大きくしたくらいしかないので、本当にコンパクトですねこれ。一般的なUSB-Cケーブルをカバンに突っ込むだけでも、この寸法超えちゃうんじゃない？ やっぱ巻取り式は正義だ…。

一方、小型ゆえに最大出力は35Wと控えめ。

USB-Cポートが備わっているので、別途ケーブルを用意すれば2ポート同時出力もできますが、30W＋5W、もしくは17.5W＋17.5Wといったように、機器に合わせて調整・分散されます。

PC用としてはちょっと出力が物足りないけど、スマホやタブレット充電用としては十分。外出時にスマホといっしょにイヤホンも充電できるんだし、日常のお出かけ用、旅行用充電器の最適解これじゃないか？

