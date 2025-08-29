福岡管区気象台は29日午後5時58分、福岡県筑後地方に大雨注意報を発表した。筑後地方では、同日夜のはじめごろまで土砂災害や低い土地の浸水に、福岡県では30日明け方まで落雷に注意を呼びかけた。

福岡管区気象台29日午後5時12分発表の防災コメント

＜防災事項＞筑後地方には、暖かく湿った空気や強い日射の影響により、29日夜のはじめ頃にかけてを対象に、大雨注意報（浸水害、土砂災害）を発表している市町村があります。29日は、暖かく湿った空気や強い日射の影響により、夜のはじめ頃にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降る所がある見込みです。30日も、暖かく湿った空気や強い日射の影響により、昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降る所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達した場合や停滞した場合、県内全域で大雨警報（浸水害、土砂災害）を発表する可能性があります。なお、29日、30日ともに、激しい雨や非常に激しい雨が見込まれ、大雨注意報（浸水害、土砂災害）、洪水注意報を発表する可能性が高い。

＜早期注意情報（警報級の可能性）＞30日昼過ぎから夜遅くにかけて 大雨［中］（県内全域）



＜予想降水量（多い所）＞（29日18時から30日18時まで）1時間降水量60ミリ（筑後地方）50ミリ（福岡地方、北九州地方、筑豊地方）▽24時間降水量100ミリ（筑後地方）80ミリ（福岡地方、北九州地方、筑豊地方）