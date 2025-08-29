わざわざ行って損なし！ カレーおじさんが注目する、群馬のおいしいカレー2選

テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん ＼(^o^)／”に今週食べたカレー＆スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は群馬特別編として、注目の2店を紹介します。

【カレーおじさん ＼(^o^)／の今週のカレーとスパイス#234】群馬の注目店編

北関東でカレーと言えば現地出身シェフの営むスリランカ料理やパキスタン料理の名店が思い浮かびますが、こと群馬県においては日本人シェフによるカレーのお店で注目すべき新店舗が少しずつ増えてきています。

今回はその中から2店舗、僕のお気に入り店をご紹介いたします。

注目の群馬カレーその1「オギノカレー」

「オギノカレー」

藤岡市で2024年11月11日に開店したこちらのお店。近隣で営業していた「インド料理PUNJAB」のシェフが内容も新たにリニューアル移転したお店です。シェフは群馬を代表する高崎の老舗「ニューデリー・マハトマ」で修業後、そこで出会ったインド人シェフと共にパンジャブを立ち上げ、立ち退きに伴いご夫婦でオギノカレーをスタートしたという流れ。

昼はカレーランチ、夜はスパイス料理飲みも楽しめる

パンジャブ時代から育んだ地域の農家とのつながりから、地産の野菜を積極的に使用したカレーやスパイスおつまみなど、昼も夜も楽しめるお店となっています。

南インド風キーマとバターチキン

ランチタイムの「あいがけカレー」1,650円は、その日のメニューから好きなものを選ぶ形。甘さ控えめの大人のバターチキン、ココナッツが印象的な南インド風キーマ、インド料理らしい濃厚なサグパニール、そしてマハトマ出身であることがうかがえるカシミールチキン、すべてがおいしいのですが特にカシミールが印象に残りました。

カシミールチキンとサグパニール

カシミールカレーと言えば日本のカレーの歴史を語る上で欠かせない湯島の老舗「デリー」の名物激辛カレーですが、シェフの修業した「ニューデリー・マハトマ」の前身は湯島デリーから派生した「デリース」です。そんな流れもあり群馬はカシミールカレーのおいしいお店が少なからず点在するのですが、こちらのカシミールは辛すぎず、デリーよりもとろみのあるテクスチャで、スパイスカレー的なアレンジのカシミールといった趣で初心者にもわかりやすく、激辛が苦手な方でも程よい辛さで食べやすい仕上がりでした。インド料理をスパイスカレー的にポップにした盛り付けと、正統派だからこその確かな腕。

「マンゴープリン」

300円追加でマンゴープリンがつくデザートランチというメニューもあり、このマンゴープリンがまた濃厚さと爽やかさがまた辛いカレーの後に良いです。

夜メニューも気になるものがたくさん。スパイスカレー好きもインドカレー好きも要チェックのお店です。

注目の群馬カレーその2「スパイスカレー MANTRA」

「スパイスカレーMANTRA」

＜店舗情報＞◆オギノカレー住所 : 群馬県藤岡市森342-4 カトルセゾン 1FTEL : 0274-33-9493

続いてご紹介するのは東京のカレー激戦区のひとつ、高円寺の人気店が2024年8月23日に桐生市に移転したお店。店名は高円寺時代同様「スパイスカレーMANTRA」。

2024年8月、東京・高円寺から群馬・桐生に移転した

シェフご夫妻の地元が桐生ということで、お子さんが誕生したのをきっかけに地元で育てようということになり、この地に移転してお店をスタートさせたとのこと。

MANTRAの特徴は副菜にイタリアンを感じるところ。この日の副菜はブロッコリーのアーリオオーリオ、アーリーレッドのアグロドルチェなど、イタリア料理がベースとなっているものが含まれ、ご飯の上には棒状のゼッポリーネ（ピザ生地を揚げたもの）があしらわれるという楽しさ。

「スパイスカレー2種盛り」

「スパイスカレー2種盛り」1,200円は選べるカレーからラムと青唐辛子、根菜の赤味噌鶏キーマを選択。青唐辛子の辛さより爽やかな香りを立たせた着地が絶妙で、味噌の奥深さと根菜の食感が加わったキーマもオリジナリティのある仕上がり。イタリアンな副菜ともよく合います。

「ビーフカレー」

また、スパイスカレーのみならず欧風カレーもメニューにあり「ビーフカレー」1,250円は存在感ある大きなビーフ。フォンドヴォーのうまみとフルーティな甘みが程よく、欧風カレー好きな方におすすめ。

「自家製クラフトアイス」のゴルゴンゾーララムレーズン

そしてさらに面白いのは「自家製クラフトアイス」400円が常時10種ほどあるということ。その中からゴルゴンゾーララムレーズンをいただきましたが、濃厚なチーズ感はありつつも重すぎないアイスで、他の味も試したくなりました。「いつも10種あるんですか？」と聞くと、「欠品のものが出る日もありますが基本的にはあります。仕込みが大変です（笑）」とのこと。そう言いながらも楽しく地元ライフを充実させているシェフ。高円寺時代よりさらに進化したのを感じました。

どちらのお店もなかなか行きにくい場所にありますが、わざわざ行って損のないお店です。特にお近く在住のカレー好きの方ならすぐにでも行くべきお店。

群馬のカレー界隈がさらに盛り上がっていくと良いなと思います。

※価格はすべて税込

＜店舗情報＞◆スパイスカレー MANTRA住所 : 群馬県桐生市境野町3-1484-1TEL : 070-2440-7929

文：カレーおじさん、食べログマガジン編集部

撮影：カレーおじさん

