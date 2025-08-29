Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日(金)9時から9月4日(木)23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。

現在、 保冷日数最大22.8日で、アウトドア・防災アイテムとしても大活躍なアイリスオーヤマの「真空断熱クーラーボックス」やまだまだアウトドアを楽しみたい方へ、持ち運びも楽々なColeman(コールマン)の「ホイールクーラー28QT」など、お得なアイテムがお得に登場しています。

保冷日数最大22.8日の真空断熱クーラーボックスが21％オフなど、アイリスオーヤマのクーラーボックスがお買い得！

【Amazon.co.jp限定】アイリスオーヤマHUGEL 真空断熱クーラーボックス 60L モスグレー 大型 29,800円 （21％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】アイリスオーヤマHUGEL 真空断熱クーラーボックス 15L モスグレー 13,800円 （13％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】【55時間保冷】アイリスオーヤマ HUGEL 真空断熱クーラーボックス 保冷剤付き(2個) 6面真空断熱パネル 長時間保冷 40L チャコールグレー 大型 アウトドア レジャー キャンプ VITC40A 29,800円 （9％オフ） Amazonで見る PR PR

アイリスオーヤマ HUGEL 2wayエアロゲルソフトクーラーボックス 4L AGSC-4C2 チャコールグレー 9,200円 （8％オフ） Amazonで見る PR PR

アイリスオーヤマ ふたを外して洗える 超軽量 選べる5サイズ クーラーボックス 抗菌加工 CL-15 ベージュ 2,200円 （12％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞アイリスオーヤマのセール対象商品一覧を見る

キャンプやBBQなどのアウトドアレジャーで活躍する、コールマンのクーラーボックス各種が最大26％オフ！

Coleman(コールマン) 【Amazon.co.jp限定ブラック】クーラボックス 保冷 ホイールクーラー28QT 26L 保冷力約2日 キャリー キャンプ アウトドア 釣り お花見 部活 強力保冷 頑丈 暑さ対策 6,282円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

Coleman(コールマン) クーラーボックス ホイールクーラー 60QT 容量約56L ブルー/ホワイト 2000027863 保冷力約3日 大容量 キャリー キャンプ アウトドア 釣り 部活 強力保冷 頑丈 7,417円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

Coleman(コールマン) 【Amazon.co.jp限定】 クーラーボックス エクストリームホィールクーラー 50QT 約47L アイスシルバー 2000033555 保冷力約5日 大容量 キャリー キャンプ アウトドア 釣り 部活 強力保冷 頑丈 9,907円 （23％オフ） Amazonで見る PR PR

Coleman(コールマン) クーラーボックス エクスカーションクーラー 30QT 容量約28L ブルー/ホワイト 2000027861 アウトドア キャンプ 保冷2日 部活 釣り 28L 防災 ピクニック 4,385円 （26％オフ） Amazonで見る PR PR

Coleman(コールマン) クーラー エクスカーションクーラー/16QT(約14L) 保冷力約1日 キャンプ アウトドア 釣り 運動会 お花見 部活 強力保冷 頑丈 暑さ対策 3,038円 （22％オフ） Amazonで見る PR PR

Coleman(コールマン) クーラーボックス アルティメイトアイスクーラーII 35L 保冷力約49時間 オリーブ アウトドア キャンプ ピクニック 部活 釣り 極厚断熱材 簡単取り出し 抗菌 コンパクト 保冷バッグ 7,145円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

Coleman(コールマン) エクストリームホイールクーラー/85QT 約81L 保冷力約5日 大容量 キャリー キャンプ アウトドア 釣り 部活 強力保冷 頑丈 17,632円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

Coleman(コールマン) クーラボックス 316シリーズ 52QTハードクーラー ハードクーラー 保冷 アウトドア キャンプ 釣り 部活 極厚断熱材 49L 防災 11,162円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞コールマンのセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年8月29日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

