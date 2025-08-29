レジェンドの帰還をヘンクも大歓迎。復帰弾で“10番”を誇示。伊東純也は日本サッカー界のトレンドを作った１人ではないか【現地発】
３年ぶりにヘンクに復帰した伊東純也のゴールに観衆が酔いしれた。
８月28日、ヨーロッパリーグ（EL）プレーオフ、レフ・ポズナン（ポーランド）との第２レグ、31分に伊東が先制ゴールを決めると、スタジアムアナウンサーが「ジュンヤ！」、サポーターが「イトー」と延々と掛け合いを続け、それがいったん静まった後も、興奮したゴール裏のサポーターは「イトー！ イトー！」と叫ぶのを止めなかった。
「やられすぎると、ちょっと恥ずかしいですけれど（笑）。それだけの期待があるということで、応えられるように頑張りたいです」
試合はポズナンが２−１で勝ったが、２試合合計６−３でヘンクがELリーグフェーズに進出した。
MFサトルベルガーからのパスをペナルティエリア内右側で受けた伊東は、ターンしてゴールに向かうと、冷静に右足アウトフロントでシュートをゴール左隅に流し込んだように思えた。しかし本人は「いや、つま先でチョンと触っただけです」と明かす。
「（DFとの間合いが）ギリギリだったので、空いているところに転がしただけです。ちょっとタッチが長くなっちゃったので、うまく逆に良い感じのところに行きました。触れたんで良かったです。
（ヘンク復帰後ホームでの）最初の試合で決めれたのは、やっぱりデカい。結果を残さないと難しくなってくると思う。年齢も年齢ですし、結果で示していかないといけないと思ってます」
ゴールセレブレーションでは、両手を使って10番の背番号を誇らしげに示した。2019年２月、ヘンクに移籍した時の背番号は右ウインガーらしく７だった。３年半を過ごしたこのチームをベルギーリーグやカップ戦で優勝に導き、29ゴール・49アシストという立派な数字を残したうえ、爆発的なスピードと年ごとに磨かれていったテクニック、相手を混乱に陥れるプレッシングなど、記憶にも残るプレーヤーとして多くの人に愛された。
スタッド・ドゥ・ランスに移籍した後も、23年９月には日本代表の一員としてセゲカ・アレーナに凱旋し、血気迫るドリブルからPKを奪い、自らそれを決める千両役者ぶりで地元ファンから喝采を浴びた――そんなレジェンドの帰還にクラブが用意したのが“10”だった。
いくつかの選択肢があったなか、古巣復帰を決めた背景を伊東が語る。
「いろんなことを考えて決めました。ヘンクが30歳代の選手を完全で獲ったことがないと言っていたので、そこまで本当に欲しているのであればと思った。（表情を緩ませながら）ディミドリ（・デ・コンデ／GM）が毎日のようにメッセージをくれました。いろいろ選択肢があるなかで、一番良いと思って決めました」
アカデミー出身の選手や、スカウトした若い選手を育てて売るのがヘンクの基本姿勢。だから26歳の誕生日を１か月後に控えた伊東を獲得した時点で「この歳の選手を獲るのはヘンクにしては珍しいこと」と言われていた。
今回のポズナン戦ではDFのスメッツ（21歳）、コンゴロ（19歳）、メディナ（20歳）、MFのカレツァス（17歳）、サトルベルガー（21歳）、FWのアデデジ・ステルンベルグ（20歳）と20歳前後の未完の大器が先発としてピッチに立った。こういう事実を淡々と並べるだけでも、26歳で入団し、32歳で帰還した伊東に対するクラブの評価がストレートに伝わってくる。
伊東は今の日本サッカー界のトレンドを作った１人ではないだろうか。大学サッカーを経由してJリーグで活躍すると、あっという間に25歳、26歳になってしまう。ヨーロッパの多くのクラブは、「若手を育てて売る」というシステムを構築しているから、この年齢層の選手は獲得しにくいもの。
しかし伊東の活躍は、大卒中堅プレーヤーに対する欧州サッカー界の認識を改める契機となったはず。また、同じような境遇の大卒Jリーガーたちも、無意識のうちに「まだ遅くはない」と大胆に欧州に挑戦するようになったのではないか。
