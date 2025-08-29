◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 阪神―巨人（２９日・甲子園）

巨人は山崎伊織投手が３年連続となる１０勝目を目指して先発。１点の援護をもらって迎えた５回に同点に追いつかれ、５回を４安打１失点。打線は阪神の先発・大竹耕太郎投手から４回にクリーンアップの３連打で１点を挙げた。

山崎は３回、先頭の坂本誠志郎捕手に三遊間へヒット性の当たりを打たれたが遊撃・泉口友汰内野手がジャンピングキャッチで好捕。１死から高寺望夢内野手にストレートの四球、送りバントで２死二塁とされたが、近本光司外野手を二ゴロに打ち取り無失点とした。

巨人が４回、５試合ぶりとなる先制点を挙げた。１死から泉口友汰内野手がチーム初ヒットとなる中前打で出塁。岡本和真内野手は左前打で続き１死一、二塁とすると、５番に入る岸田行倫捕手が中前にはじき返し、二塁から泉口が生還し１点を奪った。

１点の援護をもらった山崎は４回を３者凡退。５回は先頭の大山悠輔内野手の打球が山崎の右足に当たって左前に飛ぶ安打となり無死一塁。熊谷敬宥内野手の左前打で一、二塁とされ、坂本誠志郎捕手の遊ゴロで１死一、三塁。高寺望夢内野手には四球で２死満塁とピンチが広がり、大竹耕太郎投手に中前タイムリーを許し、同点に追いつかれた。

なおも１死満塁のピンチが続いたが、近本光司外野手の当たりを二塁・吉川尚輝内野手が好捕して二直、併殺となり、１点でしのいだ。

山崎の投球について内海哲也投手コーチは「状態はすごくいい。抹消期間でリフレッシュし、良い状態で帰ってきてくれた。４連敗中のチームを勝ちに導けるような投球に期待したい」と話した。