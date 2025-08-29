【台風情報】台風のたまごは日本の南に…今後台風14号が発生へ 進路と勢力をデータで 最大瞬間風速25メートル 気象庁発表
熱帯低気圧 a
2025年08月29日19時00分発表
29日18時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯16度55分 (16.9度)
東経112度05分 (112.1度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
30日06時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度40分 (17.7度)
東経109度35分 (109.6度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
30日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 トンキン湾
予報円の中心 北緯18度00分 (18.0度)
東経106度35分 (106.6度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
31日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯18度00分 (18.0度)
東経101度30分 (101.5度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 1002 hPa
予報円の半径 200 km (110 NM)