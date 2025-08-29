「阪神−巨人」（２９日、甲子園球場）

阪神の岡田彰布オーナー付顧問が読売テレビの中継で解説を務め、五回裏の攻防で巨人ベンチに「リクエスト言うたらなあかん」と指摘した。

場面は無死一、二塁。山崎が送りバントを試みた坂本を２球ファウルで追い込んだ。そして遊ゴロに打ち取り、６−４−３とボールは渡ったが一塁はセーフ。併殺崩れとなり、１死一、三塁と状況は変わった。

一塁の判定はかなり微妙で、山崎も思わず「えっ！？」というような表情を浮かべた。これを見て「巨人はリクエストいかないもんね。えっ、何でやろ」とつぶやき、「（判定は）セーフでもわかんないんだから、リクエストいってもいいんちゃうかな。山崎のしぐさを見たらね。監督としたらあの姿見たらリクエスト言うたらなあかん」と指摘した。

その後、高寺を四球で歩かせ１死満塁とピンチを広げた。続く大竹には中前へタイムリーを浴び、試合を振り出しに戻された。なおも満塁から近本が二遊間へ放った痛烈な打球は吉川が横っ跳びで好捕。走者が飛び出しており、併殺で勝ち越しは許さなかった。