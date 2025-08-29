“動じない男”二宮和也、カンヌの大舞台でも投げキス「本当にそういうところありますよね（笑）」 キャスト・監督も驚き
俳優の二宮和也が29日、都内で行われた映画『8番出口』初日舞台あいさつに小松菜奈、河内大和、川村元気監督とともに登壇した。物語の内容にちなみ、身の回りの“異変”に気づくタイプか聞かれた二宮は「異変なし」と挙げ、監督・キャストからもその強心臓ぶりが明かされた。
【集合ショット】にこやかに手を降る二宮和也＆小松菜奈らキャスト
「あまり気づかないというか私生活に興味がないのかも。違ってても自分で直せばいいし、というか気にしたことがなかった」という二宮。河内は「気にしなそうですよね。なにが起きても動じない。ずっと自然にそこにいるんですよ」と驚きの表情。小松も「（二宮が）『全然緊張しない』って言ってました」と証言した。
二宮は「したことはありますよ、さすがに。でもあんまりしないかも？」とひょうひょうとした反応。川村監督は、カンヌ映画祭でスタンディングオベーションが起きた際を振り返り「まぁパニックなのに、（二宮は）カメラのときに投げキスしてました。どうなってんの？って（笑）。それをみた是枝監督が『ニノすごいね〜』ってそれだけのコメントが来た（笑）」と話し、二宮は「本当にそういうところありますよね（笑）でも、1回だから！」とちゃめっけたっぷりに明かしていた。
2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏がたったひとりで制作し、全世界累計170万ダウンロードを突破し、瞬く間に社会現象となった、“異変”探し無限ループゲーム『8番出口』が実写映画化。
地下鉄の改札を出て白い地下通路を歩いていく。天井には【出口8】の看板。しかしいつまでも出口に辿り着くことができない。何度もすれ違う同じ男に違和感を覚え、やがて自分が同じ通路を繰り返し歩いていることに気付く。そして壁に掲示されている、謎めいた【ご案内】を見つける。
通路のどこかに【異変】があれば引き返し、なければそのまま前に進む。【1番出口】【2番出口】【3番出口】……正しければ【８番出口】に近づき、見落とすと【0番出口】に戻る。次々と現れる不可解な異変を見つけ、絶望的にループする無限回廊から抜け出すことができるのか。
