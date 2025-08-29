ONE N’ ONLY、メジャー1stアルバム『AMAZONIA』特典グッズ絵柄公開。アルバムリリース記念イベント開催決定も
ONE N’ ONLYが、11月26日に発売するメジャーデビュー後初のアルバム『AMAZONIA』のSWAG(FC)盤・UNIVERSAL MUSIC STORE盤の特典グッズ絵柄を公開した。
SWAG盤の特典には、マフラータオルとラバーストラップが付属。『AMAZONIA』にちなみアマゾンをイメージしたデザインで、2つを組み合わせるとリボンを作ることができる仕様となっており、UNIVERSAL MUSIC STORE盤には、トートバッグとSWAG盤と同様のラバーストラップが付属している。
さらにメジャー1stアルバム『AMAZONIA』のリリースを記念したイベント開催が決定。全8カ所を周り、メジャー1stアルバムの発売をファンと祝う特別な時間になるはずだ。
また、9月20日の仙台サンプラザホールを皮切りに東京、大阪、福岡、愛知を回る＜LIVE TOUR 2025 『LUMINA』＞も開催。ファイナルの11月29・30日には神奈川・ぴあアリーナMMでの自身最大規模のワンマンライブの開催が控えている。
◾️メジャー1stアルバム『AMAZONIA』
2025年11月26日（水）発売
予約：https://bio.to/AMAZONIA
◆CD収録楽曲 ※全形態収録曲共通
「BLAST」他
◆形態内容（全5形態）
○初回限定盤A
CD＋Blu-ray 品番：UPCH-7788
価格：4,950円（税込）
・Bu-ray収録内容未定
・商品仕様
デジパック＋スリーブケース仕様
フォトブックレット
ステッカー
トレーディングカード1枚ランダム封入
ユニットトレーディングカード1枚ランダム封入
○初回限定盤B
CD＋Blu-ray 品番：UPCH-7789
価格：4,950円（税込）
・Blu-ray収録内容未定
・商品仕様
デジパック＋スリーブケース仕様
フォトブックレット
ステッカー
トレーディングカード1枚ランダム封入
ユニットトレーディングカード1枚ランダム封入
○通常盤 / 初回プレス
CD 品番：UPCH-7790
価格：3,300円（税込）
・商品仕様
トレーディングカード1枚ランダム封入
○SWAG限定盤
CD＋グッズ 品番：PROJ-1938
価格：5,980円（税込）
・商品仕様
マフラータオル＋ラバーストラップ
CDは通常盤/初回プレス(UPCH-7790)を付属
○UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】
CD＋グッズ 品番：PDCJ-1154
価格：5,980円（税込）
・商品仕様
トートバッグ＋ラバーストラップ
CDは通常盤/初回プレス(UPCH-7790) を付属
※初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤（初回プレス）のトレーディングカードの絵柄は同一です。
※通常盤/初回プレス(UPCH-7790)のみトレーディングカード封入。初回プレス終了後は封入しておりません。
※SWAG限定盤とUNIVERSAL MUSIC STORE限定盤のラバーストラップは同一です。
※各形態、トレカなどの封入物の種類、デザインは後日発表いたします。
◆全形態共通、封入特典
○スペシャル応募抽選用シリアルナンバー付きチラシ
アルバム「AMAZONIA」の発売を記念してスペシャル応募抽選企画を実施いたします。
「AMAZONIA」の各形態初回プレス分をご購入の上、ご応募いただいたお客様を対象として豪華賞品をプレゼントいたします。
賞品の内容、応募方法、応募期間などの詳細は後日ご案内いたします。
※応募抽選用シリアルナンバー付きチラシは全形態初回プレス分のみ封入します。
◆店舗別CD購入特典
全国のCDショップ＆インターネット販売サイトにて「AMAZONIA」いずれか1枚購入につき1つ、特典を先着で差し上げます。特典のデザイン及び詳細は後日ご案内いたします。
・オフィシャルファンクラブ「SWAG」：オリジナルトレーディングカード(ランダム1枚)
・UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルトレーディングカード(ランダム1枚)
・TOWER RECORDS：オリジナルトレーディングカード(ランダム1枚)
・HMV：オリジナルトレーディングカード(ランダム1枚)
・Amazon.co.jp：ICカードステッカー(ランダム1枚)
・楽天ブックス：クリアシート(ランダム1枚)
・セブンネットショッピング：アクリルバッジ（ランダム1個）
・その他ONE N’ ONLY応援店舗：ポストカード
◆リリースイベント
2025年9月21日（日）宮城県
2025年9月28日（日）千葉県
2025年10月18日（土）関西エリア
2025年10月25日（土）千葉県
2025年11月4日（火）福岡県
2025年11月15日（土）愛知県
2025年11月22日（土）関東エリア
2025年11月23日（日）大阪府
◾️＜LIVE TOUR 2025 「LUMINA」＞
2025年【宮城】仙台サンプラザホール
9月20日（土）
<1部>開場13:00／開演14:00
<2部>開場17:30／開演18:30
【東京】東京国際フォーラム ホールA
10月11日（土）開場17:00／開演18:00
10月12日（日）
<1部>開場13:00／開演14:00
<2部>開場17:30／開演18:30
【大阪】大阪国際会議場(グランキューブ大阪)
10月16日（木）開場18:00／開演19:00
10月17日（金）
<1部>開場13:00／開演14:00
<2部>開場17:30／開演18:30
【福岡】福岡サンパレス
11月3日(月・祝) 開場17:00／開演18:00
【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール
11月8日（土）開場17:00／開演18:00
11月9日（日）
<1部>開場13:00／開演14:00
<2部>開場17:30／開演18:30
【神奈川】ぴあアリーナMM
11月29日（土）開場17:00／開演18:00
11月30日（日）開場17:00／開演18:00
詳細：https://one-n-only.jp/contents/958981
