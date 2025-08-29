Photo: Sato Tetsuro

モジュラー・シンセ。パッチケーブルで描く音の迷宮。それはシンセサイザーの原点にして、遥か未来への終着点。生成AIでは得られない、もうひとつのサウンドスケープ・ユニバースが東京に出現。

渋谷・CIRCUS TOKYOで2025年7月20日（日）に開催された「Patching for Modular」は、モジュラーシンセの“今”が凝縮された一日でした。

Patching For Modular at @CIRCUSTOKYO pic.twitter.com/J9OPQROuDT - Jun Fukunaga fka LC (@LadyCitizen69) July 20, 2025

展示、試奏、ライブがコンパクトに構成され、熱を帯びた音が空間の隅々まで満ちる。前売りチケットは完売、若い世代の姿も目立ち、国内シーンの広がりと確かな熱量を感じさせるイベントでした。

Photo: Sato Tetsuro

作り手の哲学が可視化される、地下の試奏エリア

地下の展示スペースには、国内ビルダーやメーカーによる最新モジュールやプロトタイプがずらり。

Photo: Sato Tetsuro

大人気のHikari Instrumentsは触覚的な操作性にこだわったスタンドアローン機を展示し、「触ることの楽しさ」を前面に押し出していました。

Photo: Sato Tetsuro

centrevillageの新型シーケンサーはクロックスピードやシーケンスの変調を直感的に操ることができ、その“可能性”に惹かれる来場者の姿も。

Photo: JJ

SynthernetはTB‑303系譜を感じさせる新型ベース・シンセを出展。アナログ的懐かしさに、あえてデジタル改造を前提とするスタンスを重ねて、訪れた人々の興味を強く引いていました。このスペースでは展示品のデモ実演も行われていましたが、クラブならではの迫力ある音響での試聴は聴きごたえ抜群でした。

“試す→導入”が自然に循環するイベント構造

1FにはFive GやTakazudoの物販ブースが並び、Buchlaなどの名機や、新製品のモジュールを試したり、アクセサリーを購入したりする来場者で溢れていました。

Photo: Sato Tetsuro

展示と販売が物理的に上下でつながっている構造により、大規模な展示会では味わえない“導入までの即興的なサイクル”が成立していました。

Photo: JJ

また、1Fの物販ブースはバーカウンターが近くにあったこともあり、来場者同士がドリンク片手にモジュラー談義に花を咲かせる姿やリラックスした雰囲気の中で展示モジュールを体験する様子が見受けられました。

興味深かったのは、ある出展者から聞いた、このコミュニティの熱量に関する話。その方曰く、

モジュラーシンセのビルダーは、元々プレイヤーで、好きが高じて理想のプロダクトを作り始めた人も多く、自分自身がこのコミュニティに密接に関わっているという意識が一層強い。そのような意識こそがプレイヤー、ビルダーを問わず愛好家たちの横の繋がりを生み出し、このコミュニティを支える原動力になっている。

とのことでした。

Photo: Sato Tetsuro

ちなみにイベントの主催者、Sakana氏とお雑煮氏に今回のイベントの感想を聞いてみたところ、こんな答えが返ってきました。

Photo : Sato Tetsuro

今回のイベントで特徴的だったのは、有名なメーカー以外にも、プレイヤーが自らオリジナルモジュールを開発し、展示・販売していたこと。それだけにモジュラー界の”コミケ”といった雰囲気で、会場全体が手作り感のある空気にあふれていたと感じます。また、ユニークなモジュールの数々に来場者だけでなく、ビルダー・メーカーさんもくぎ付けになっている様子が印象的でした。

スペックより「どう鳴らすか」が語られる現場

会場では、スペックや回路図よりも「実際どう鳴らすと心地よいか」が主な関心事として語られていました。Toppobrilloのマトリクス・モジュールも、議論されていたのは技術的な構造よりも、ライブでの使い方や指先の感触に関して。

Photo: Sato Tetsuro Z_Hyper氏によるパッチング実演に会場はくぎ付けとなった。

セミナー型ライブ「SHOW ME YOUR MIND」では、Z_Hyperによる“ゼロからパッチを組む過程”を公開。

Photo: Sato Tetsuro

オシレーターが鳴る前の準備やクロック配分といった“見えないプロセス”の共有により、初心者には学びを、経験者には新たな気づきをもたらしていました。

モジュラーシンセの「今」を体感するライブセット

イベントの最後には3組のアーティストによるライブも行われました。

Photo: Sato Tetsuro FoW - Friends of Wires -

最初に登場した3人組グループのFoW - Friends of Wires -は、モジュラーシンセとグルーヴボックスなどを駆使したセッションを披露。ゆるいテンポで進行するテクノビートにあわせて、リアルタイムで3人が展開する音の掛け合いが印象的でした。

Photo: Sato Tetsuro お雑煮

2番手として登場したのは、前日に今回のイベントにあわせた国産モジュールを組み込んだセットアップでのライブをSNSで予告していたお雑煮。

Photo: Sato Tetsuro お雑煮さん機材：リズムシーケンサーやミキサー、ジョイスティックなど、プレイの要となる部分で国産モジュールを使用。

ピュンピュンと電子音が飛び交う曲からインダストリアルなグリッチノイズが印象的な曲まで、重低音が効いたビートに乗せて展開される巧みなパフォーマンスに目と耳を奪われました。

Photo: Sato Tetsuro HATAKEN

大トリとして、登場したのは国内モジュラーシンセシーンを代表するHATAKEN。真夏の暑さを忘れさせるかのような白昼夢的アンビエントから混沌としたノイズまで、さまざまな電子音を駆使しながら描かれていく豊かな音像に思わず息を飲みました。

Photo: Sato Tetsuro HATAKEN

三者三様の世界観を感じるライブパフォーマンスでしたが、改めて、モジュラーシンセは使い手のアイデア次第でどこまでも表現の可能性を広げていける楽器だということを実感しました。そして、そこに人々が魅了されるのだと…。

Photo: Sato Tetsuro HATAKENさん機材

モジュラーシンセはしばしば“沼”と形容されますが、この日のCIRCUS TOKYOはむしろ“水路”のように感じられました。

Photo: Sato Tetsuro HATAKENさん機材

工房やユーザーから流れ込んだアイデアが合流し、次の作品やモジュールへとつながっていく。

Photo: Sato Tetsuro HATAKEN

Patching for Modularは単なる展示即売会ではなく、モジュラーの未来を共に編集していく“場”であることをじんわり実感させるイベントでした。

Source: Patching-for-anything