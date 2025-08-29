Aile The Shotaが、｢愛のプラネット -PoM remix- feat. eill, idom, dawgss｣を9月10日に配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、2024年11月にリリースした1stアルバム『REAL POP』に収録された｢愛のプラネット feat. dawgss｣が、多方面で活躍し注目を集めるシンガーソングライター・eill、idomが参加し、同世代アーティストのスペシャルなコラボレーションが実現した1曲だ。

▲ジャケット写真

本楽曲は、2025年5月に東京・Zepp Shinjukuで開催された、Aile The Shotaがオーガナイズを務める音楽イベント＜Place of Mellow organized by Aile The Shota＞でeill、idom、dawgssとの共演が実現し、本イベントでサプライズで披露された楽曲を音源化したもの。兼ねてよりAile The Shotaと親交があったeill、idom、dawgssと共にこのストレス社会の中、誰しもが忘れてしまいがちな思いやりや愛について今一度見つめ直させてくれるハートフルかつピースな楽曲となっているという。

◾️｢愛のプラネット -PoM remix- feat. eill, idom, dawgss｣ 2025年9月10日（水）配信リリース

Pre-add / Pre-save：https://orcd.co/ats_planetofloveremix