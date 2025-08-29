Perfumeが、9月17日にリリースする『ネビュラロマンス 後篇』の初回限定盤ティザー映像を公開した。

初回限定盤にはPerfumeがこの“ネビュラロマンス”のアルバム衣装で胸に付けている“エンブレムバッジ”が同封される。特典ディスクには、2024年にリリースした『ネビュラロマンス 前篇』のリードトラック「Cosmic Treat」のMV、2024年に香港・上海・台北・バンコクのアジア4都市を巡った＜Perfume “COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5” Asia Tour 2024＞よりバンコク公演から4曲のパフォーマンスを収録。

さらに、『ネビュラロマンス後篇』の予告編ともいえるティザー、今作のリードトラック「巡ループ」のアートワーク撮影やMVのメイキングをメンバー目線で撮影した“Perfume View”、2025年4月2日に生配信された＜ネビュラロマンス -IOWN×Perfume NTT PAVILION EXPO 2025 PARALLEL TRAVEL-＞、7月11日に開催された“限界なし（NO LIMIT）”がコンセプトの対バンイベント＜SPACE SHOWER TV presents “NO LIMIT!”＞で披露された「巡ループ」ライブパフォーマンス、そしてファンにはお馴染みのラジオコンテンツ「Perfumeのただただラジオが好きだからレイディオ！6 後篇」とかなり盛りだくさんの内容が収録される。

Perfumeはこのアルバムを引っ提げて9月22日・23日に、約5年ぶりとなる東京ドーム公演＜Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME＞を開催する。

◾️アルバム『ネビュラロマンス 後篇』

2025年9月17日（水）発売

予約：https://prfm.lnk.to/NR_Pt2 ◆先行デジタル配信中「巡ループ」

日本テレビ系水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』主題歌

配信：https://prfm.lnk.to/meguru-pu ◆収録内容

▶CD (全形態共通)

01 Cipher

02 再起動世界

03 ネビュラロマンス （大阪・関西万博 NTTパビリオンメインコンテンツ楽曲）

04 ソーラ・ウィンド （『ガンダムカードゲーム』タイアップソング）

05 Virtual Fantasy

06 Teenage Dreams

07 Human Factory - 電造人間 - （映画「ショウタイムセブン」主題歌）

08 Moon （フジテレビ系 水曜ドラマ「ばらかもん」主題歌）

09 exit

10 巡ループ （日本テレビ系 水曜ドラマ「ちはやふる−めぐり−」主題歌） ○初回限定盤（Blu-ray）UPCP-9040 / ￥6,490（税込）（DVD）UPCP-9041 / ￥5,940（税込）

・仕様：デジパック/キャラメルボックス/スペシャルブックレット

・CD＋特典Disc（1Blu-ray）+スペシャルブックレット＋グッズ（エンブレムバッジ後篇Ver.）

・特典DISC収録内容

Perfume View

他 ○通常盤 UPCP-1011 / ￥3,850（税込）

・CDのみ ○“P.T.A.”会員限定盤（Blu-ray）PROJ-1935 / ￥7,920（税込）（DVD）PROJ-1936 / ￥7,370（税込）

・仕様：デジパック/キャラメルボックス/スペシャルブックレット

・CD＋特典Disc（1Blu-ray）+スペシャルブックレット＋グッズ（エンブレムバッジ後篇Ver.）

・特典DISC収録内容

Perfumeと“あなた”かるた ―上の句―【個人戦】 ※“P.T.A.”会員限定盤に関して

・Perfumeファンクラブ会員のみご購入いただけます。販売はアスマートとユニバーサルミュージックストアのみとなります（「WORLD P.T.A.」会員はアスマートのみの販売）。

・販売数量には限りがございます。無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

・特典Discの内容は初回限定盤と異なります。 ◆予約特典

「ネビュラロマンス 後篇 」の「“P.T.A.”会員限定盤」、「初回限定盤」、「通常盤」のいずれかをご予約いただいた方に、予約購入特典をプレゼント。詳細は追って発表いたします。

◾️＜Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME＞ 2025年

9月22日（月）開場 16:30/開演 18:30

9月23日（火・祝）開場 15:00/開演 17:00

[会場]東京ドーム

特設サイト：https://www.perfume-web.jp/20×25-anniversary/tokyodome/