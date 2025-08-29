Perfume、アルバム『ネビュラロマンス 後篇』初回限定盤ティザー公開。特典ディスク収録内容解禁も
Perfumeが、9月17日にリリースする『ネビュラロマンス 後篇』の初回限定盤ティザー映像を公開した。
初回限定盤にはPerfumeがこの“ネビュラロマンス”のアルバム衣装で胸に付けている“エンブレムバッジ”が同封される。特典ディスクには、2024年にリリースした『ネビュラロマンス 前篇』のリードトラック「Cosmic Treat」のMV、2024年に香港・上海・台北・バンコクのアジア4都市を巡った＜Perfume “COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5” Asia Tour 2024＞よりバンコク公演から4曲のパフォーマンスを収録。
さらに、『ネビュラロマンス後篇』の予告編ともいえるティザー、今作のリードトラック「巡ループ」のアートワーク撮影やMVのメイキングをメンバー目線で撮影した“Perfume View”、2025年4月2日に生配信された＜ネビュラロマンス -IOWN×Perfume NTT PAVILION EXPO 2025 PARALLEL TRAVEL-＞、7月11日に開催された“限界なし（NO LIMIT）”がコンセプトの対バンイベント＜SPACE SHOWER TV presents “NO LIMIT!”＞で披露された「巡ループ」ライブパフォーマンス、そしてファンにはお馴染みのラジオコンテンツ「Perfumeのただただラジオが好きだからレイディオ！6 後篇」とかなり盛りだくさんの内容が収録される。
Perfumeはこのアルバムを引っ提げて9月22日・23日に、約5年ぶりとなる東京ドーム公演＜Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME＞を開催する。
◾️アルバム『ネビュラロマンス 後篇』
2025年9月17日（水）発売
予約：https://prfm.lnk.to/NR_Pt2
◆先行デジタル配信中「巡ループ」
日本テレビ系水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』主題歌
配信：https://prfm.lnk.to/meguru-pu
◆収録内容
▶CD (全形態共通)
01 Cipher
02 再起動世界
03 ネビュラロマンス （大阪・関西万博 NTTパビリオンメインコンテンツ楽曲）
04 ソーラ・ウィンド （『ガンダムカードゲーム』タイアップソング）
05 Virtual Fantasy
06 Teenage Dreams
07 Human Factory - 電造人間 - （映画「ショウタイムセブン」主題歌）
08 Moon （フジテレビ系 水曜ドラマ「ばらかもん」主題歌）
09 exit
10 巡ループ （日本テレビ系 水曜ドラマ「ちはやふる−めぐり−」主題歌）
○初回限定盤（Blu-ray）UPCP-9040 / ￥6,490（税込）（DVD）UPCP-9041 / ￥5,940（税込）
・仕様：デジパック/キャラメルボックス/スペシャルブックレット
・CD＋特典Disc（1Blu-ray）+スペシャルブックレット＋グッズ（エンブレムバッジ後篇Ver.）
・特典DISC収録内容
Perfume View
他
○通常盤 UPCP-1011 / ￥3,850（税込）
・CDのみ
○“P.T.A.”会員限定盤（Blu-ray）PROJ-1935 / ￥7,920（税込）（DVD）PROJ-1936 / ￥7,370（税込）
・仕様：デジパック/キャラメルボックス/スペシャルブックレット
・CD＋特典Disc（1Blu-ray）+スペシャルブックレット＋グッズ（エンブレムバッジ後篇Ver.）
・特典DISC収録内容
Perfumeと“あなた”かるた ―上の句―【個人戦】
※“P.T.A.”会員限定盤に関して
・Perfumeファンクラブ会員のみご購入いただけます。販売はアスマートとユニバーサルミュージックストアのみとなります（「WORLD P.T.A.」会員はアスマートのみの販売）。
・販売数量には限りがございます。無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。
・特典Discの内容は初回限定盤と異なります。
◆予約特典
「ネビュラロマンス 後篇 」の「“P.T.A.”会員限定盤」、「初回限定盤」、「通常盤」のいずれかをご予約いただいた方に、予約購入特典をプレゼント。詳細は追って発表いたします。
◾️＜Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME＞
2025年
9月22日（月）開場 16:30/開演 18:30
9月23日（火・祝）開場 15:00/開演 17:00
[会場]東京ドーム
特設サイト：https://www.perfume-web.jp/20×25-anniversary/tokyodome/
