細野晴臣が、活動55周年記念プロジェクトの一環で「ビクター スピードスターレコーズ」からリリースしたアルバムから7作品が重量盤アナログレコードとして、10月29日にリリースすることを発表した。

ソロ名義のオリジナル作品しては現状の最新アルバムとなる『HOCHONO HOUSE』をはじめ、HARRY HOSONO & THE WORLD SHYNESS名義でリリースした『FLYING SAUCER 1947』、『HOSONO HOUSE』以来38年ぶりとなった全曲ボーカルアルバム『HoSoNoVa』、第71回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞したことが大きな話題となった是枝裕和監督の映画『万引き家族』のサウンドトラック『万引き家族 「オリジナル・サウンドトラック」 』 などの作品たちが初めて重量盤アナログレコードとしてリリースされる。

また、重量盤アナログリリースに合わせ、長らく在庫切れだった10インチアナログ2枚組の『Vu Jà Dé』を含む8作品も再プレスが決定、VICTORオフィシャルサイト等で、詳細をチェックしてほしい。なお全タイトル、アナログカッティングの名匠・小鐵徹によるカッティングとなっている。

◾️リリース情報

発売日：2025年10月29日（水） ◆重量盤アナログ7タイトル

・『HoSoNoVa』[重量盤アナログ] [LP] VIJL-60377 / 4,730円（税込）

・『Heavenly Music』 [重量盤アナログ] [LP] VIJL-60378 / 4,730円（税込）

・『FLYING SAUCER 1947』 [重量盤アナログ] [LP] VIJL-60379 / 4,730円（税込）

※本作は アーティスト表記：「HARRY HOSONO & THE WORLD SHYNESS」 となります。

・『HOCHONO HOUSE』 [重量盤アナログ] [LP] VIJL-60380 / 4,730円（税込）

・『万引き家族 「オリジナル・サウンドトラック」』 [重量盤アナログ] [LP] VIJL-60381 / 4,730円（税込）

・『Music for Films 2020-2021』[重量盤アナログ] [LP] VIJL-60382 / 4,730円（税込）

・『あめりか / Hosono Haruomi Live in US 2019』 [重量盤アナログ] [2LP] VIJL-60383〜60384 / 6,490円（税込） ▼予約

https://www.jvcmusic.co.jp/hosono/Linkall/analog.html ◆通常盤アナログ8タイトル （再プレス）

・『HoSoNoVa』 [アナログ] [LP] VIJL-60233 / 4,180円（税込）

・『Heavenly Music』 [アナログ] [LP]VIJL-60234 / 4,180円（税込）

・『Vu Jà Dé』[アナログ] [2LP]VIJL-60235〜60236 / 5,280円（税込）

・『FLYING SAUCER 1947』 [アナログ] [LP]VIJL-60255 / 4,180円（税込）

※本作は アーティスト表記：「HARRY HOSONO & THE WORLD SHYNESS」 となります。

・『HOCHONO HOUSE』 [アナログ] [LP]VIJL-60196 / 4,400円（税込）

・『万引き家族 「オリジナル・サウンドトラック」』 [アナログ] [LP] VIJL-60210 / 4,400円（税込）

・『Music for Films 2020-2021』 [アナログ] [LP]VIJL-60275 / 4,180円（税込）

・『あめりか / Hosono Haruomi Live in US 2019』 [アナログ] [2LP] VIJL-60385〜60386 / 5,280円（税込）

◾️＜Haruomi Hosono - I’m back from London!＞ 日時：2025年9月4日（木）

開場18:30／開演19:30（終演予定21:00）

会場：東京キネマ倶楽部

出演：細野晴臣 with くくく（原田郁子・角銅真実）、シャッポ（福原音・細野悠太）、海老原颯

Opening DJ：Yuka Mizuhara