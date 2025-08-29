大リーグ11球団のスカウト集結…驚きの投球見せたチョン・ウジュ

韓国プロ野球で、18歳の高卒ルーキーが見せた「1イニング3者連続3球三振」の珍記録に驚きが広がっている。この日は大リーグ11球団のスカウトが視察したこともあり、韓国メディアは「無欠点イニング」と報道。「ファンを戦慄させた」「MLBスカウトも惚れ込んだ」との賛辞があふれた。

28日、ソウル市のコチョクスカイドームで行われたキウム-ハンファ戦。ハンファが8-3とリードした7回無死一、二塁からリリーフした18歳のチョン・ウジュは最速153キロのストレートで押しまくった。しっかりゾーン内に集める制球と、手元での伸びが光り打者は空振りを繰り返すばかり。3者連続で3球三振を奪う快投に、一つストライクを取るたびスタンドはどよめいた。

この日は、日本ハムと楽天でプレーしたコディ・ポンセ投手が先発し、無敗のシーズン16連勝を成し遂げた。獲得に向けた視察のためヤンキース、ドジャース、カブスなど大リーグ11球団、計23人のスカウトが視察しており、チョン・ウジュの投球にも驚きの表情を見せている。

韓国紙「スポーツ朝鮮」は「これはロマン……ハンファファンを戦慄させた9球KKK、MLBスカウトも惚れ込んだ」という記事を掲載。「最速153キロ、平均152キロの力強い速球を9球連続で投げ込み、次々に三振を奪った」とし「チョン・ウジュが大リーグに挑戦するにはあと少なくとも6年待たなければならない。遠い未来のことだが、スカウトに印象を残すには十分だった」と伝えている。

この記録は韓国プロ野球史上11度目。チョン・ウジュは「腕を振るとき、いつもよりよく振れる感じがあった。直球がブルペンで良かった。変化球も使ってみたかったんですが、直球が一番いいようだったので頼って、早めに勝負しているとこういう結果が出た」と話したという。

チョン・ウジュは昨年のドラフトで1巡目（全体2位）の指名を受けハンファ入り。高校時代にはU-18代表に選ばれ、アジア選手権でも登板している。今季、韓国プロ野球では43試合で2勝3ホールド、防御率3.24の成績を残している。



（THE ANSWER編集部）