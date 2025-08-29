『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』ジャパンプレミア

【日時】2025年10月4日（土）18:00上映開始

【実施劇場】

・TOHOシネマズ すすきの

（https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/089/TNPI2000J01.do）

・TOHOシネマズ 日比谷

（https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/081/TNPI2000J01.do）

・TOHOシネマズ 新宿

（https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/076/TNPI2000J01.do）

・109シネマズ名古屋

（https://109cinemas.net/nagoya/）

・TOHOシネマズ 梅田

（https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/037/TNPI2000J01.do）

・TOHOシネマズ なんば

（https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/032/TNPI2000J01.do）

・TOHOシネマズ ららぽーと福岡

（https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/087/TNPI2000J01.do）

【料金／席種】

全席指定：3,300円（税込）

※ムビチケ前売り券（オンライン）の使用は不可となります

【チケット販売スケジュール】

▼イープラス プレオーダー（抽選）※ファンクラブ年・月会員先行

応募対象者：年会員制ファンクラブ「Stand By You」または月会員制モバイルファンクラブ「BROTHERS」のいずれかに入会されている方

※同行者はファンクラブに入会の必要はありません

受付URL：

・年会員制ファンクラブ「Stand By You」会員の方はこちら

https://fc.higedan.com/feature/081608bf756531da7a201678831eddb8

・月会員制モバイルファンクラブ「BROTHERS」会員の方はこちら

https://sp.higedan.com/feature/84c6d7897b983334ef35e7ad1f1cb7aa

※ログイン後、申込みページへ遷移します

※W会員先行はございません

申込受付期間：8月29日（金）19:00〜 9月7日（日）23:59

制限：お一人様1申込み2枚まで ※第二希望まで申込み可

抽選結果発表方法：メール・Web（抽選結果確認画面）

抽選結果発表：9月19日（金）18:00以降

支払手続期間：9月19日（金）18:00 〜9月23日（火・祝）21:00

※期間内にご入金が確認出来ない場合は落選扱いとなりますのでご注意ください

※インターネットでのお申込には事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要となります

※お申込み方法等詳細は会員限定ページ内でご案内いたします

※お座席はお選びいただけません

■年会員制ファンクラブサイト”Stand By You”ご入会はコチラ

https://fc.higedan.com/feature/introduction_fc

■月会員制モバイルファンクラブサイト”BROTHERS”ご入会はコチラ

https://sp.higedan.com/feature/introduction

■各ファンクラブのご案内はコチラ

https://fc.higedan.com/feature/guide