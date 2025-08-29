Official髭男dism、『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』ジャパンプレミア開催決定
Official髭男dismが行ったスタジアムライブの様子を収めた『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』が、全国公開に先駆け、10月4日にジャパンプレミアの開催が決定。開催決定に伴い、ファンクラブ年・月会員の先行申込受付がスタートした。
『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』は、6月1日に開催された日産スタジアムでのファイナル公演の模様を収めた劇場版で、10月17日より全国47都道府県での劇場上映される。総動員約25万人が熱狂したOfficial髭男dism初のスタジアムツアーの歓喜と興奮が、劇場のスクリーンで蘇る。世界最速上映となるジャパンプレミアでぜひいち早く体感してほしい。
『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』ジャパンプレミア
【日時】2025年10月4日（土）18:00上映開始
【実施劇場】
・TOHOシネマズ すすきの
（https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/089/TNPI2000J01.do）
・TOHOシネマズ 日比谷
（https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/081/TNPI2000J01.do）
・TOHOシネマズ 新宿
（https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/076/TNPI2000J01.do）
・109シネマズ名古屋
（https://109cinemas.net/nagoya/）
・TOHOシネマズ 梅田
（https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/037/TNPI2000J01.do）
・TOHOシネマズ なんば
（https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/032/TNPI2000J01.do）
・TOHOシネマズ ららぽーと福岡
（https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/087/TNPI2000J01.do）
【料金／席種】
全席指定：3,300円（税込）
※ムビチケ前売り券（オンライン）の使用は不可となります
【チケット販売スケジュール】
▼イープラス プレオーダー（抽選）※ファンクラブ年・月会員先行
応募対象者：年会員制ファンクラブ「Stand By You」または月会員制モバイルファンクラブ「BROTHERS」のいずれかに入会されている方
※同行者はファンクラブに入会の必要はありません
受付URL：
・年会員制ファンクラブ「Stand By You」会員の方はこちら
https://fc.higedan.com/feature/081608bf756531da7a201678831eddb8
・月会員制モバイルファンクラブ「BROTHERS」会員の方はこちら
https://sp.higedan.com/feature/84c6d7897b983334ef35e7ad1f1cb7aa
※ログイン後、申込みページへ遷移します
※W会員先行はございません
申込受付期間：8月29日（金）19:00〜 9月7日（日）23:59
制限：お一人様1申込み2枚まで ※第二希望まで申込み可
抽選結果発表方法：メール・Web（抽選結果確認画面）
抽選結果発表：9月19日（金）18:00以降
支払手続期間：9月19日（金）18:00 〜9月23日（火・祝）21:00
※期間内にご入金が確認出来ない場合は落選扱いとなりますのでご注意ください
※インターネットでのお申込には事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要となります
※お申込み方法等詳細は会員限定ページ内でご案内いたします
※お座席はお選びいただけません
■年会員制ファンクラブサイト”Stand By You”ご入会はコチラ
https://fc.higedan.com/feature/introduction_fc
■月会員制モバイルファンクラブサイト”BROTHERS”ご入会はコチラ
https://sp.higedan.com/feature/introduction
■各ファンクラブのご案内はコチラ
https://fc.higedan.com/feature/guide
『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』
【公開日】2025年10月17日（金）TOHOシネマズ日比谷ほか全国47都道府県の劇場で公開
※本作は劇場上映用に編集された内容となります。
※上映劇場、上映時間は追って発表となります。
【料金／席種】
全席指定 3,300円（税込）
※映画館によって一部追加料金が必要なお座席がございます。
※学生割引、障がい者割引は2,800円となります。
※各種割引券、招待券使用不可。
サービスデイ割り、シニア割りはございません。
【ムビチケ前売り券（オンライン）】
販売ページ：https://ticket.moviewalker.jp/film/089785?from=official
前売り料金：3,000円（税込）
購入者特典：購入時にライブ写真を使用したオリジナル壁紙、着券時に購入者限定のムビチケデジタルカードをプレゼント。
劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025 特設サイト
https://higedan-stadium-movie.com
