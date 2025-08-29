イケメン美容師が美人ダンサーと再会し強引にハグ！情熱的な行動に「待ちきれなかったね」「嬉しい〜！」とスタジオが盛り上がった。

【映像】美人ダンサーのスタイル際立つビキニ姿

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして俳優の犬飼貴丈が参戦した。

告白の朝、最後のシャッフルでIsland Pinkへとやって来たりく（23歳／美容師）。想いを寄せるまいか（26歳／ダンサー）と再会を果たし、「迎えに来てくれてありがとう」と言いながらブレスレット手渡すまいかに「会いたかった」と強引にハグをした。

情熱的なりくの行動に、スタジオのゆきぽよは「待ちきれなかったね！」とコメント。峯岸も「嬉しい〜！フライングハグ！」と歓喜した。そして、りくはまいかを誘って早速2ショットへ。まいか＆りくと三角関係にあるしん（28歳／インフルエンサー）は2人の背中を複雑な表情で見送っていた。