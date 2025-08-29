真面目に働いているのに、嫌味を言ってくる同僚がいると厄介ですよね。そういう人は仕事で結果が出せず、嫉妬心から嫌味を言ってくることがほとんど。スルーしておくのが一番ですが、あまりにも嫌味を言われると黙っているわけにもいきませんよね。

今回は、後輩いびりだと嫌味を言う男性社員が撃退された話をご紹介いたします。

「自分の仕事をどうにかしたら？」

「私は後輩の教育係を任されているのですが、ちょっと言い方が強めの口調になることがあって、後輩にも『こんな言い方だけど気にしないでね』と言ってあります。後輩は『全然大丈夫です！』『先輩の指導は愛情が伝わりますから』と言ってくれるやさしい子で。でも、私のことをライバル視する同僚の男性社員が、やたらと私に『また後輩いびりですか？』とケチをつけてくるんですよね。いつもスルーしてるけど『あきらかにいじめっすよ？』『若くてかわいい子に嫉妬してるんでしょ』『これだからオバさんは（笑）』とバカにしてきて、ついに私も怒りが爆発。思わず『あなたより仕事できる子なので心配ご無用です』『自分の仕事をどうにかしたら？』と言ってやったら、顔を真っ赤にして逃げていきました。それからは私と会うと、気まずそうにどこか行っちゃうようになりましたよ」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 後輩との関係性も知らずに、妄想で勝手なことを言ってくるのは迷惑でしかありません。仕事で勝てないがために、嫌味を言ってくる人っていますよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。