大黒摩季が8月28日の函館市民会館より、2025年全国ツアーの後半戦となる＜MAKI OHGURO LIVE TOUR 2025 -55 RED-＞をスタートさせた。フラメンコやサルサ、ボサノバを取り入れるなど究極のエンターテインメントライブを披露した同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

ツアー＜55 RED＞は11月16日の東京国際フォーラム・ファイナルまで計17本、仙台、名古屋、大阪、神戸、福岡など全国の主要都市を回るもの。その初日は、大黒摩季のホーム北海道での久々のライブであり、翌々日には札幌公演も控えていた。

55歳になった2025年のテーマは、“今の大黒摩季にしか歌えない歌、作品、パフォーマンスを追求し表現し倒す！”というもの。ツアー前半戦の＜55 BLACK＞では、バンマスであるキーボードの柴田俊孝をはじめ、大黒が敬愛するTHEATRE BROOKやComplianSのギター＆ボーカルの佐藤タイジ、WANDS初期メンバーでもあるキーボーディストにして作曲家の大島こうすけ、引く手数多のサポートドラマーkomaki、硬派なロックバンドQUORUMのギタリスト北川遊太、女性ヘヴィメタルバンドLOVEBITESのヴォーカルAsami、といった錚々たるロックミュージシャンを従えて、大黒摩季の音楽ルーツのひとつでもあるロックを追求してきた。

ツアー後半戦＜55 RED＞初日では、スペインのロンダで開催された国際コンクールで日本人で初めて世界一を獲得したフラメンコダンサーSIROCOを監修に迎え、サルサ界の重鎮オルケスタ・デ・ラ・ルスのメンバーをパーカッションに入れるなど、トライバルなサウンドを披露。大胆なセット、ポールダンスや南国のカーニバルを思わせるような華やかな演出、あえてデジタル映像機器を使わずに生の臨場感と細部までこだわりに溢れた上質な一大エンターテインメントが繰り広げられた。

アルバム『55 BLACK』が会場に流れるなかで始まったオープニングは、この日デジタルリリースがスタートしたばかりの「Mira mira mira」。同楽曲は＜55RED＞ツアーおよびアルバム『55 BLACK』のリードトラックだ。いきなりフラメンコの世界に引き込まれると同時に、ベーシックのバンド10人、SIROCOによって選び抜かれたフラメンコユニット5人という大編成、そしてまるでスペインのアンダルシアに瞬間移動したかのような演劇的演出で、今までの大黒摩季のライブでは見たことのない異空間が表現された。

そこから現在制作中であり、今秋発売予定のアルバム『55 RED』収録新曲や、周年ツアー等ではなかなか聴くことができないアルバム収録曲など隠れた名曲がアカデミックに披露されていく。中盤は『情熱大陸』でも取り上げられた幻想的で美麗なポールダンスに沿うように歌う新曲「Crystal Angel」を披露。ヨーロッパのクラシックバレエ世界を思わせるナイーブなステージングに客席が感動の渦に包まれる。

そして、後半は＜55 RED＞のテーマに相応しく、サルサやサンバなどラテンフレーバーを取り入れながら、トライバルなダンスミュージックによる艶やかな太陽系POP世界が繰り広げられた。

55歳を迎えた大黒摩季は＜55 BLACK＞ではロックによるメッセージを伝え、今回の＜55 RED＞では世界の様々な文化と伝統音楽をオマージュし、最新ダンスビートとトライバルミュージックを融合。良質なエンターテインメントを振る舞うことで、“音楽で世界旅行に誘ってあげたい”という本ツアーのテーマが真っ直ぐに伝わる幕開けとなった。また、定番のヒット曲を並べたパワフルなライブとは打って変わって、大黒摩季のミュージシャンとしてパフォーマーとしての新境地とアーティストとしての包容力を垣間見せる一夜となった。

以下に、大黒摩季のコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

欲しいものが手に入ると、最高に嬉しいものです。

人からもらった素敵なプレゼントも嬉しいけれど、自分が願って追い求め、たどり着いてやっと捕まえた！！！！

そんな夢が叶う瞬間は、何にも代え難い感動と興奮です。

まずは、こんなにも壮大なる大黒の我儘を叶えてくれた最年長チーフマネージャーのTさん❤はじめ、B ZONE、大黒組スタッフ＆メンバー、スポンサーの企業様方、全ての皆様に愛と深謝申し上げます。

長年、大黒摩季を生きてきた最高のご褒美を、心からありがとうございます❤

フラメンコは、7年前の2018年にたまたま観たMBS毎日放送「情熱大陸」に出演されていたSIROCOさんが日本人で初めて、本国スペインの国際コンクールで世界一となったその姿と存在に衝撃を受け、あまりに素敵で美しく、そして人としての在り方、生き様に心打たれ、烏滸がましくもシンパシーを感じ、大黒摩季ネットワークを駆使して、なんとか一度

お会いできないかと努力したのに、一切手が届かず…。

その間、幾度となくスペインへ赴きフラメンコを観倒し、その奥深き歴史と情熱の源や人の情の深さに心酔し、いつの日かフラメンコ音楽を創りたい、そして最高の作品ができたら胸を張って正面からSIROCOさんに踊ってもらいたいと、苦節7年、その願いがやっと叶ったのだから。

そして、ポールダンスの小源寺亮太君にあたっても、2019年に放送のこれまた「情熱大陸」をたまたま観て、この子はいったい！！というほどにその妖精さというのか、しなやかでナイーブで芳醇なオーラ、そしてその眩しい煌めきを築いた哀しみや痛みに感涙、この感情のデトックスをファンの皆様に経験して欲しい、ROCKで自分自身を奮い立たせることとは真逆に、全肯定＆全抱擁されて欲しい、そして私も目の前で身体中の汚れを亮太君に洗い流して欲しいと、願い続けていました。すると、今度は私の可愛いSister達にその旨を話すと、一気にその想いを繋いでくれて、亮太君と知り合うことができ、今回に至りました。

感謝すべきは、「情熱大陸」さん。

素晴らしい番組のおかげで、この55REDツアーのテーマと構想が生まれました。

自分の回は別としまして、胸いっぱいの愛と感謝を申し上げます。

函館では、流石HOMEの懐に抱かれ、めちゃくちゃモリモリ盛り込んでしまい、今、全身筋肉痛でギシギシしながらも、やっぱり夢中で頑張って、願いを叶え、弱っちくてちっぽけな自分を超えられると、そしてお客様が喜び最高の笑顔で終われると、心底生きてて良かったと思えます。

そうなんです、今回のもう一つのテーマは、私も基本不得意で避けてきた踊りですが、デラルスに出会い、様々なラテン音楽に出会い、フラメンコに出会い、不得意でもリズム乗ってるうちに「踊らさる」（北海道弁）。

夢中で踊りを覚えようと頑張っていると「体から解放されてゆく」「小さなことは気にしない、すると大きなことも気にならない」by「太陽のサルサ」オルケスタ・デ・ラ・ルスNORA。

気づけばなんだか体から若返っている。

それが、ROCKにはない太陽系のデトックスなのです。

ファン層の中心である中年部の皆様は、家族に介護など大人の自由時間と解放が絶対的に足りていないので、このツアーで無条件にただただ歌って踊ってフリを覚えるのに夢中になって、嫌なことストレス全部蒸発させちゃいましょうね。

さぁ、さらなるMyHome札幌へ移動しますよ。

札幌には、歌手になることを夢見ていた少女の私が永遠にいますから、40年近くも音楽業界で歌ってられている幸せを噛み締めながら、目一杯、恩返しの楽しいLIVEをしたいと思います。

いい年こいて、泣かないように気をつけねば（笑）。

55REDツアー、ストレスFullの方ほど、痩せたい方ほど、気兼ねなく遊びにきてくださいね♪

ハッキリ言って、フラメンコのお稽古を頑張っていたら、生まれて初めて逆三尻無し男子体系の私、ウエストのく・び・れ！！ができて、お尻に筋肉ついて、女子っぽい体になってきましたよ（爆）。

そんなこんなで、みんな一緒に、ダンスに夢中になって無邪気な「水玉模様の少女」にタイムスリップしましょう！

大黒マキティーナより

◆ ◆ ◆

■新曲「Mira mira mira」配信情報

2025年8月28日(木)配信開始

pre-add/pre-save：https://ohguromaki.lnk.to/miramiramira

▼収録曲

1 Mira mira mira

2 Mira mira mira Maki’s Vocal(-1)Karaoke

3 Mira mira mira -Instrumental- ■アルバム『55 RED』

※2025年秋リリース予定

■＜大黒摩季 LIVE TOUR 2025 -55 RED-＞

08月28日(木) 北海道・函館市民会館 大ホール

08月30日(土) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

09月14日(日) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

09月15日(祝/月) 大分・iichikoグランシアタ

09月19日(金) 宮城・トークネットホール仙台 (仙台市民会館)大ホール

09月23日(祝/火) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

09月26日(金) 山口・KDDI維新ホール メインホール

09月27日(土) 広島・ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 大ホール

10月03日(金) 新潟・新潟県民会館 大ホール

10月04日(土) 群馬・メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎

10月12日(日) 長崎・HAPPINESS ARENA (ハピネスアリーナ)

10月13日(祝/月) 熊本・熊本城ホール メインホール

11月01日(土) 大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール

11月03日(祝/月) 和歌山・和歌山県民文化会館 大ホール

11月07日(金) 石川・金沢・本多の森 北電ホール

11月09日(日) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

11月16日(日) 東京・東京国際フォーラム

