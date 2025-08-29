欧州株　軟調、週末控えた調整や仏政局不安などで
東京時間19:21現在
英ＦＴＳＥ100　 9189.27（-27.55　-0.30%）
独ＤＡＸ　　23919.43（-120.49　-0.50%）
仏ＣＡＣ40　 7726.50（-36.10　-0.47%）
スイスＳＭＩ　 12187.03（-32.17　-0.26%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:21現在
ダウ平均先物SEP 25月限　45557.00（-149.00　-0.33%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6497.75（-19.75　-0.30%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23659.25（-109.75　-0.46%）

