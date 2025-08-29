欧州株 軟調、週末控えた調整や仏政局不安などで
欧州株 軟調、週末控えた調整や仏政局不安などで
東京時間19:21現在
英ＦＴＳＥ100 9189.27（-27.55 -0.30%）
独ＤＡＸ 23919.43（-120.49 -0.50%）
仏ＣＡＣ40 7726.50（-36.10 -0.47%）
スイスＳＭＩ 12187.03（-32.17 -0.26%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:21現在
ダウ平均先物SEP 25月限 45557.00（-149.00 -0.33%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6497.75（-19.75 -0.30%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23659.25（-109.75 -0.46%）
東京時間19:21現在
英ＦＴＳＥ100 9189.27（-27.55 -0.30%）
独ＤＡＸ 23919.43（-120.49 -0.50%）
仏ＣＡＣ40 7726.50（-36.10 -0.47%）
スイスＳＭＩ 12187.03（-32.17 -0.26%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:21現在
ダウ平均先物SEP 25月限 45557.00（-149.00 -0.33%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6497.75（-19.75 -0.30%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23659.25（-109.75 -0.46%）
東京時間19:21現在
英ＦＴＳＥ100 9189.27（-27.55 -0.30%）
独ＤＡＸ 23919.43（-120.49 -0.50%）
仏ＣＡＣ40 7726.50（-36.10 -0.47%）
スイスＳＭＩ 12187.03（-32.17 -0.26%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:21現在
ダウ平均先物SEP 25月限 45557.00（-149.00 -0.33%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6497.75（-19.75 -0.30%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23659.25（-109.75 -0.46%）
東京時間19:21現在
英ＦＴＳＥ100 9189.27（-27.55 -0.30%）
独ＤＡＸ 23919.43（-120.49 -0.50%）
仏ＣＡＣ40 7726.50（-36.10 -0.47%）
スイスＳＭＩ 12187.03（-32.17 -0.26%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:21現在
ダウ平均先物SEP 25月限 45557.00（-149.00 -0.33%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6497.75（-19.75 -0.30%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23659.25（-109.75 -0.46%）