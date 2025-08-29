パナソニック コネクトは、これまで法人向けにのみ販売を予定していたモバイルパソコン「レッツノート」の14.0型大画面モデル「FC」を、個人のユーザー向けにも販売します。店頭は2025年9月12日、パナソニックのショッピングサイト「Panasonic Store Plus（パナソニックストアプラス）」は2025年9月17日以降順次発売予定です。

レッツノート「FC」

記事のポイント 2025年6月には12.4型のレッツノート「SC」が発売されていますが、さらなる大画面モデルの要望があったことから14.0型モデル「FC」が発売されることに。モバイル性だけでなく、レッツノートらしい耐久性や高速処理性能などを備え、ビジネスからプライベートまで幅広いシーンで活躍してくれるモデルです。

レッツノート「FC」は、モバイル性と生産性の両立を追求したノートパソコン。14.0型の大画面（1920×1200ドット）を搭載し、写真編集やイラスト作成、データ分析、論文執筆、プログラミング学習、あるいは副業での動画編集といった、多様な「個人の活動」において十分なワークスペースを提供し、効率的で快適な作業を強力にサポートします。

インテル最高水準の電力効率を誇るプロセッサーの採用により、さらなる省電力化と処理能力の向上を実現しています。さらに、CPU性能を最大限に引き出し、最適なパフォーマンスを発揮する独自技術「Maxperformer（マックスパフォーマー）」を採用。インテル CPUのハイブリッド・アーキテクチャの性能を最大限に引き出し、高性能と省電力を両立させるCPU制御と、高性能を維持する放熱設計を採り入れています。

インテル Core Ultra プロセッサーに搭載されているAI専用エンジン「NPU」によりAI処理能力が強化されているほか、ローカル上での簡単なAI処理にも対応。AIを有効活用した現代の働き方にマッチし、またセキュリティの観点での安全性も高めています。

レッツノートならではの“頑丈”設計

米国国防総省制定MIL規格（MIL-STD-810H）に基づいた耐衝撃・耐振動試験を実施し、独自の厳格な判定基準をクリア。加えて、実際の使用シーンを想定した独自試験も実施。厳しい環境であっても正常に動作することを基準にした開発が行われています。

液晶を固定せず浮かせることで衝撃を逃がすレッツノート独自のフローティング構造（特許出願中）に加え、シミュレーションによりビスレイアウトを最適化することで耐久性を大きく向上。

キーボードには、キーが引っかかった場合でも部品が折れずに外れ、装着しやすい構造を採用しています。また、キートップにはレーザー刻印を採用しており、長期間にわたり印字を綺麗に保ちます。

各種ポートには耐久性の高い部材を採用し、接触・接続不良が発生しにくいよう工夫しています。

本体はW314.4 mm×D223.4 mmと大画面なのにコンパクト、かつ質量は約1039gで持ち運びの負担を軽減します。

長時間駆動できる交換可能なバッテリー

高電力効率のプロセッサーや、独自技術「Maxperformer」の採用により、動画再生時で約11.5時間、アイドル時に約26.1時間の長時間駆動を実現。

また、PC作業を行いながらの高速充電も可能。CPUの最大性能を制限しバッテリーの充電を優先する「充電優先モード」を搭載することで、PC作業を行いながら約30分間の充電で約4.1時間の駆動が可能です。

充電を段階的に制御することで、バッテリーパックの劣化を軽減し長寿命化。バッテリー本体は容量アップを実現し、着脱式で簡単な交換が可能です。

公式ストアではカスタマイズも可能

パナソニックストアプラス限定で、豊富なカラーバリエーションが選択可能。天板カラー（カームグレイ、ジェットブラック、マットインディゴ、ノクターンローズ）を選べるほか、キーボード／ホイールパッドカラーを選択可能です。

【Panasonic Store Plusにてキャンペーンを実施】

（1）先着合計150台限りオリジナル本革ケースプレゼントキャンペーン

カスタマイズレッツノートFCプレミアムモデルを購入したユーザー先着購入合計150台にオリジナル本革ケースをプレゼント。

期間：2025年8月28日（木）13:00〜なくなり次第終了

対象機種：CF-FC6BSCCP／CF-FC6BRCCP／CF-FC6BSVCP／CF-FC6BRVCP

（2）新製品登場記念クイズキャンペーン

全問正解で、FCの本体価格が2000円OFFとなるクーポンがプレゼントされます。

期間：2025年8月28日（木）13:00〜2025年9月30日（火）13:00ご注文分まで

対象機種：CF-FC6BSVCP／CF-FC6BRVCP

パナソニック コネクト レッツノート「FC」 発売日：店頭／2025年9月12日〜、Panasonic Store Plus／2025年9月17日〜 実売価格：スタンダードモデル 29万2600円（税込）〜



The post 大画面で作業を効率化！ 14.0型モバイルPCレッツノート「FC」の個人向けモデルが登場 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.