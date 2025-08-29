ÉáÃÊ¤Ï¼«Ê¬¤òÃå¾þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡©¡ÚµþËÜÂç²æ¡Û¤¬¸ì¤ë¡Ö¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥¯»ö¾ð¡×¤Ã¤Æ¡©
9·î¤è¤ê¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØOnce¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëµþËÜÂç²æ¤µ¤ó¤¬Ray¤ËÅÐ¾ì¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊµþËÜ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥¯»ö¾ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥¯¤òÄÌ¤·¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤¿¡¢¼«Ê¬¤òÃå¾þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Èà¤Î°ìÌÌ¤â¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯♡
¤Ó¤å¡¼¤Æ¤£¤Õ¤©¡¼µþËÜÂç²æ
360ÅÙ¡¢Á´Êý°Ì¥¹¥¤Ê¤·¡ª
Ray¥½¥í½éÅÐ¾ìÌ¥¤»¤ë¡¢µþËÜÂç²æ¤ÎÎï¤·¤¤É½¾ð¡£Ìµ°Õ¼±¤ËÈþ¤ò¤Þ¤È¤¦Èà¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤»¤é¤ì¤ë¡¢¿·¤·¤¤Èþ¤Î¥«¥¿¥Á¡£
Topic ¼«Ê¬¤òÃå¾þ¤ëµ¤»ý¤Á¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹
¡Ö»äÉþ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤òÃå¾þ¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥â¥Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¡¢»Å»ö°Ê³°¤Ç¥á¥¤¥¯¤·¤¿¤³¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç1²ó¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤Ç¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÇò¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤¬¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¡ØOnce¡Ù
2025Ç¯9·î¤è¤êÁ´¹ñ4ÅÔ»Ô¤Ç¾å±é
µþËÜÂç²æ¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØOnce¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥À¥Ö¥ê¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²»³Ú¤Ç¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ëÃË½÷¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£
16ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÖStargaze¡×
9·î10ÆüÈ¯Çä
RADWIMPS¡¦ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ÀÄ½Õ¥¨¡¼¥ë¥½¥ó¥°¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¹â¹»À¸¥¯¥¤¥º2025¡Ù¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¡£
µþËÜÂç²æ
¤¤ç¤¦¤â¤È¡¦¤¿¤¤¤¬¡ü1994Ç¯12·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
ÉñÂæ¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡Ù¡Ø¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡ª¡Ù¤Ê¤É¤Ç¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖŽ¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖART-PUT¡×¤ò»ÏÆ°¤·³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
