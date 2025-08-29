「ミュージックバンク(字幕付き) #1261」

世界34都市を巡る自身最大規模のワールドツアー「dominATE」を終えてすぐ、「★★★★★ (5-STAR)」以来約2年ぶりに、4枚目のフルアルバム「KARMA」を8月22日にリリースした"スキズ"ことStray Kids。

発売初日だけでダブルミリオン達成という好発進を記録しており、米ビルボード・アルバム・チャート"Billboard 200"の7作連続首位獲得への期待も高まるばかりだ。そんな世界を駆け巡りながら、本国でのカムバック活動にも奔走する彼らは、発売日当日に、韓国KBSの音楽番組「ミュージックバンク #1261」(韓国放送日：2025年8月22日)に出演。渾身のタイトル曲「CEREMONY」をTV初披露した。

■金髪のBang Chan、ピンク髪のFelix...テコンドーの道着をアレンジした衣装にも注目が集まるStray Kidsの「CEREMONY」

絶対的リーダーのBang Chan(バンチャン)ら、楽曲制作を担うユニット"3RACHA"を中心に作り上げた「CEREMONY」は、"逆境を乗り越えて辿り着いた成功を祝う"という、今のスキズに相応しいナンバー。

中毒性の高いトラップEDMをベースにしたアグレッシブなサウンドにも美学が貫かれ、お決まりのChangbin(チャンビン)のラップで幕を開けると、Seungmin(スンミン)のボーカル、Felix(フィリックス)のセクシーな低音...と、スキズ楽曲のカラーを強く印象付ける個々の持ち味が存分に発揮されていく。

また、男らしい黒の短髪が新鮮なHyunjin(ヒョンジン)を中心に、緩急をつけたムーブでも魅了。Lee Know(リノ)が、Changbinの拳にキスする振り付けも飛び出し、客席の悲鳴を誘うなど、スキズらしい色気と遊び心に溢れたパフォーマンスで、唯一無二の世界観を作り出していた。

8人揃って登場したインタビューでは、鮮やかな金髪のBang Chanが、「数人が髪色を変えました。どうですか？」と、SNSでも話題を呼んでいる"新ビジュ"にも言及。ピンクのFelixや赤のChangbin、青のLee Knowら、それぞれがアピール合戦に...。FelixやHANの鮮やかな青のカラコンや、テコンドーの道着をアレンジした衣装もインパクト抜群で、まるでゲームキャラのような新ビジュにも注目が集まっていた。

■IVEの"妹分"として注目を集めるKiiiKiiiのSUI＆KYAがスペシャルMCに！大先輩のMoon Byul(MAMAMOO)＆JOY(Red Velvet)とコラボも...

一方、そんなStray Kidsにインタビューを敢行し、ステージ上でのアドバイスを仰いでいたのが、「#1261」でスペシャルMCを務めたKiiiKiii(キキ)のSUI(スイ)とKYA(キヤ)だ。

KiiiKiiiとして、8月6日に発表したデジタルシングル「DANCING ALONE」のカムバックステージを披露した彼女たちは、この日、レギュラーMCのILLIT・MINJU(ミンジュ)と共に、進行役にも挑戦した。

野球のユニホーム風の衣装に身を包んだSUIとKYAは、デビュー1年目の新人ながら、ソロとしてカムバックしたMAMAMOOのMoon Byul(ムンビョル)とRed VelvetのJOY(ジョイ)相手にも堂々とインタビューを遂行。さらにSUIがMoon Byulと「Goodbyes and Sad Eyes」を、KYAがJOYと「Love Splash!」をコラボし、完璧なダンスでも大先輩を喜ばせていた。

■KEY(SHINee)の「HUNTER」が、BLACKPINKの新曲「JUMP」を制して首位を獲得

実力派のソロアーティストが多数顔を揃えた「#1261」には、SHINeeのKEY(キー)も、3rdフルアルバム「HUNTER」から壮大なサウンドが印象的な同名の表題曲を披露。黒と赤のツートンヘアーにも表れた独創的なステージでは、歌、ダンス、表情管理まで完璧な完成度の高いパフォーマンスで"苦痛の中の歓喜"を表現。また、番組ラストのランキングではBLACKPINKの新曲「JUMP」との一騎討ちを制し、見事1位に輝いた。

文＝HOMINIS編集部

