『ポケモン』作画すげぇ…最強ハンマーの作り方 第109話あらすじ＆場面カット解禁
アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第109話「ナカヌチャン、最強ハンマーの作り方」あらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】作画すげぇ！最強ハンマー 公開された『ポケモン』場面カット
9月5日放送の第109話は、最強ハンマーを作るため、ナカヌチャンは今日も元気に鉄探し！しかし、せっかくお気に入りの鉄を見つけたのに、トラックで回収されてしまった…。
飛行船に戻るも、鉄が忘れられないナカヌチャンは、飛び立とうとする飛行船からダイブして―！？一方その頃、サンゴとオニキスはアーマーガアタクシーに乗って、移動中で…。
■第109話あらすじ
最強ハンマーを作るため、ナカヌチャンは今日も元気に鉄探し！しかし、せっかくお気に入りの鉄を見つけたのに、トラックで回収されてしまった…。飛行船に戻るも、鉄が忘れられないナカヌチャンは、飛び立とうとする飛行船からダイブして―！？一方その頃、サンゴとオニキスはアーマーガアタクシーに乗って、移動中で…。
【画像】作画すげぇ！最強ハンマー 公開された『ポケモン』場面カット
9月5日放送の第109話は、最強ハンマーを作るため、ナカヌチャンは今日も元気に鉄探し！しかし、せっかくお気に入りの鉄を見つけたのに、トラックで回収されてしまった…。
飛行船に戻るも、鉄が忘れられないナカヌチャンは、飛び立とうとする飛行船からダイブして―！？一方その頃、サンゴとオニキスはアーマーガアタクシーに乗って、移動中で…。
■第109話あらすじ
最強ハンマーを作るため、ナカヌチャンは今日も元気に鉄探し！しかし、せっかくお気に入りの鉄を見つけたのに、トラックで回収されてしまった…。飛行船に戻るも、鉄が忘れられないナカヌチャンは、飛び立とうとする飛行船からダイブして―！？一方その頃、サンゴとオニキスはアーマーガアタクシーに乗って、移動中で…。