ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地ドジャースタジアムでのダイヤモンドバックス戦に出場予定。相手先発は、メジャー7年目のザック・ギャレン投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■通算成績は10打数2安打6三振と苦戦

相手先発は、30歳の右腕ギャレン。2019年にマーリンズでメジャー昇格を果たすと、同年後半戦からダイヤモンドバックスへ移籍。22年から3年連続で二桁勝利を挙げるなどエース級に成長したが、今季は開幕から不振。メジャー全投手ワースト2位の28被弾と一発病に苦しんでいる。ここまで27先発で9勝13敗、防御率5.13と振るわない。

球種割合は、平均93.4マイル（約150.3キロ）のフォーシームが45.8％を占め、決め球ナックルカーブが24.1％、右打者にはスライダーとシンカー、左打者にはチェンジアップやカットボールを織り交ぜる組み立てだ。

大谷はギャレンと通算10打席対戦し、10打数2安打6三振。フォーシームで2個、ナックルカーブで4個の三振を喫するなど苦戦を強いられている。5月11日（同12日）以来となる対戦で、不振のエース右腕攻略の4試合ぶり46号アーチは飛び出すか。

■試合情報

ドジャースvs.ダイヤモンドバックス

試合開始：日本時間8月30日（土）11時10分

中継情報：NHK総合／サブ102ch、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports4