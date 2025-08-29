政界引退を表明した自民党元幹事長の石原伸晃氏（68）が29日、BS日テレ「深層NEWS」（月〜金曜後6・58）に生出演し、自民の参院選総括について皮肉まじりに語った

7月の参院選で大敗した参院選の総括がまだ公表されておらず、小林鷹之元経済安保担当相からは「本来なら総括はもう少し早くやるべきだったと思う。去年の衆議院の総選挙、今回の参議院選挙、大きな選挙で大敗しているわけなので、その意味でスピード感を早めるべきだった」と述べるなど、党内からも批判の声が上がっている。

こうした状況について、石原氏は「それは執行部が賢いのよ」と、皮肉を込めてバッサリ。「お盆休みを休んで2週間空いて、今日もまとまらなくて、9月に入っちゃうわけでしょう？熱って冷めるから」と述べ、ほとぼりが冷めるのを待って立て直す思惑を指摘した。

党内からは若手を中心に、石破茂首相の党総裁辞任を求める声が根強い。石原氏は「若手は頑張っていると思いますよ。自民党の若手は。やっぱりおかしいって今日も旗揚げてますから」とし、「小林さんがおっしゃる通り、スピード感なさすぎだよね。でも、これは執行部の作戦」と繰り返した。