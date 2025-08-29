Aぇ! group『Documentary of Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』のダイジェスト映像公開
Aぇ! groupが、2月から5月にかけて全国7都市30公演で36万人を動員したアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』のBlu-ray＆DVDを9月24日にリリース。
このたび本作の通常盤に収録されるツアードキュメンタリー『Documentary of Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』のダイジェスト映像が公開された。
■ドキュメンタリーの最後にはファン歓喜の“あのシーン”も
公開された映像には、今回初めて自身のオリジナル曲のみで構成したライブの演出を担当した末澤誠也の挑戦と、会場を沸かせたリーダー小島健監修による「Aぇ! groupのほんまのDNAを見せろ！罰ゲームタイム！」の撮影舞台裏に加えて、本番さながらリハーサルに全力で向き合う姿や、ツアーの合間に見せるリラックスした表情などを観ることができ、最後にはファン歓喜の“あのシーン”も収められている。
なお、Aぇ! groupはファンが選んだ「#あなたが1番見せたいAぇLIVE」のTOP10を発表するYouTube生配信を9月7日21時から実施する。
■リリース情報
2025.09.24 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』
