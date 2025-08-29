益若つばさ「平成1桁ガチババア時代」と投稿した写真に反響「どんだけ盛るねん」自身にツッコミ
【モデルプレス＝2025/08/29】タレントの益若つばさが28日、自身のInstagramストーリーズを更新。「平成1桁ガチババア時代」と題した写真を公開した。
【写真】益若つばさが別人級 昔の平成ギャル時代
「平成1桁ガチババア」というワードともに平成時代の写真を投稿するのがSNS上で流行している現象を受け、益若は「＃平成1桁ガチババア 時代」と当時の懐かしい写真を公開。髪のトップにかなりのボリュームを出した巻き髪を披露しており「どんだけ盛るねん」と自身の写真にツッコミを入れている。
この投稿には「盛り髪懐かしい」「つーちゃんは永遠のカリスマ」「めっちゃ真似してた！」「確かに流行ったよね」「似合うのすごい」「ガラケーの質感がエモい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆益若つばさ「平成1桁ガチババア時代」公開
◆益若つばさの投稿に反響
