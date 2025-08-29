¸¤»ôµ®¾æ¡ÖÎø°¦¤Çµã¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡¡Îø°¦¤Ç¥Õ¥é¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÎÞÎ®¤µ¤º¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¸¤»ôµ®¾æ¡Ê31¡Ë¤¬28ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉSeason6¡×¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤ÎÎø°¦¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×»ëÄ°¿ô2.5²¯¤ÎÇúÈ¯Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëABEMA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¶¦±é¼Ô¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤¬¡ÖÎø°¦¤ÎÃæ¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¸¤»ô¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦²°ÉßÍµÀ¯¤¬¡Ö¥Õ¥é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¸¤»ô¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤âµã¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯5·î¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¡ÊÊ¸·Ý½Õ½©¡Ë¤Ç¸¤»ô¤¬»Ø¸¶è½Çµ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤ì¤¿¤ê¡¢»Ø¸¶¤Î°¦Ç¤òÆ°ÊªÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯ºÝ¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÆ±¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Ø¸¶¤È¸¤»ô¤Î¿¿·õ¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£