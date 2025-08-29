「MVPへの道を歩んでいる」と球団レジェンドも絶賛　シュワバーが大谷翔平を“衝撃の1試合4発”で突き放す「リーグで最も優秀な打者の一人だ」

シュワバーが度肝を抜く1試合4本塁打を放った(C)Getty Images

バットから快音が止まらない。

現地時間8月28日、フィリーズのカイル・シュワバーは、本拠地シチズンズバンクパークで行われたブレーブス戦に「2番・DH」として先発出場し、自身初となる1試合4本塁打を放つなど、6打数4安打9打点と大暴れ。ナ・リーグ本塁打争いでドジャースの大谷翔平に4本差をつけ、単独トップへ浮上した。

【動画】「信じられないほどすごい」シュワバーが1試合4発でスタンド大熱狂

この日は、初回の第1打席で7試合ぶりとなる46号ソロを右翼2階席へ放り込むと、4回の第3打席で右翼ポール際への47号2ラン、5回の第4打席で左中間席への48号3ランとアーチを量産。さらに、7回の第5打席でも49号3ランを右翼席へたたき込んだ。1試合で4本塁打を放つのは、これがメジャータイ記録、史上21人目の快挙だ。

主砲の躍動ぶりには、同球団のレジェンドも賛辞の言葉を惜しまない。地元放送局『NBC Sports Philadelphia』によれば、1972〜89年にフィリーズ一筋で活躍したマイク・シュミットが試合後、「Phillies Postgame Live」の電話インタビューに応じ、「彼はリーグで最も優秀な打者の一人だ」と絶賛したという。