ドジャースでの初勝利をマークした”投手・大谷翔平” 二刀流の完全復活に韓国メディアも称賛「708日間を耐え抜いた」「完全体を取り戻した」
大谷は二刀流で今後も沸かせ続ける(C)Getty Images
およそ2年ぶりとなる白星への賛辞が鳴りやまない。
ドジャースの大谷翔平が8月27日、本拠地でのレッズ戦に先発し今季初勝利を掴んだ。5回を1失点に抑え、チームがリードを守り4-1で勝利。大谷がエンゼルス時代の2023年8月9日ジャイアンツ戦以来の勝利投手として記録された。
この試合で大谷は投球回に加え、奪三振9、球数87と、それぞれ今季最多となっており、通常の先発投手と遜色ないスタッツを刻んでいる。また打者としても4回にチーム初安打を放ち、味方のヒットで同点のホームを踏むなど、攻撃面でも存在感を示した。
開幕からチームを牽引する打撃とともに、ピッチングでももはや“リハビリ”の域を超えたと思わせるパフォーマンスを残している大谷。ドジャースでの初勝利という快挙を成し遂げたニュースは、メジャーでのこれまでの足跡とともに海外でも大きく報じられている。
韓国メディア『スポーツ朝鮮』では、「708日耐え抜いて戻ってきた大谷翔平、我々が知っているあの投手だった」と銘打ったトピックを配信した。
タイトルにある「708日」とは、2023年9月19日に大谷が2度目の右肘手術を行った日から、現在までの日数を表している。同メディアは、レッズ戦の投球内容を報じた上で、「トミー・ジョン手術を2度受けるのは投手として大きな負担になる。2度目の術後に投手として復活した例は決して多くないからだ。現役投手では、レンジャーズのネイサン・イオバルディ、カブスのジェームソン・タイヨンなど数えるほどしかいない」などと説明。
さらに、大谷が昨年のワールドシリーズで負った左肩の負傷にも触れ、今季の投手復帰までの経緯について、「6月中旬までリハビリに専念せざるを得なかった」と振り返っている。
その上で、このレッズ戦での白星を受け、「大谷個人やドジャース球団にとっては記念すべき日と言えよう」と称賛。さらに、「大谷は2度目の肘の手術から、長く苦しい708日のリハビリを耐え抜き、ついに『投手・大谷』として帰ってきた。驚くべきことに、その間『打者・大谷』はキャリア3度目のMVPを満票で獲得し、今季も再びMVPの最有力候補と見られている」として、投打の活躍に対する印象を綴っている。
トピック内では他にも、「この2年間ほど失っていた『投打二刀流の完全体』を取り戻した」などと記されており、現在の大谷への敬意を込めた評価が並んだ。
世界中の人々が大きな期待とともに視線を注ぐ大谷の投手、打者でのプレーは、ここからさらに磨きがかかっていくことは間違いない。そして、秋の大舞台のマウンドに登る背番号17のマウンド姿も、すでに多くのファンが想像を膨らませているはずだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]