「服どこで買おう、、」→【ハニーズ】がおすすめ！ 大人が狙いたい「即戦力トップス」

きれいめだけど肩ひじ張らずに着られる服が欲しい……。大人コーデにしっくりくるアイテムって、どこで買えるの？ その答えは【ハニーズ】にありそうです！ 今、ハニーズの店頭には、気軽に着られておしゃれ見えも狙えるデザイントップスが登場中。7分袖・8分袖といった、季節の変わり目の即戦力となるアイテムも充実しているので要チェックです。

ピンタックデザインでスマートに華やぐ1枚

【ハニーズ】「7分袖ピンタックブラウス」\2,680（税込）

フロントのピンタックが品よく華やかさをプラスしてくれるブラウス。スタンドカラーで甘くなりすぎないから、オンオフどちらでも活躍してくれそうです。ゆったりとした身頃に腕を隠せる7分袖で、1枚で着てもボディラインをカバーできそうなのが嬉しいポイント。ホワイトやネイビーなどの定番カラーに加え、画像のオレンジピンク、ラベンダーやグリーンといった差し色も揃った全7色展開です。

裾を絞ってシルエットをアレンジできる

【ハニーズ】「8分袖裾ドロストシャツ」\1,480（税込・セール価格）

裾を絞ってシルエットを変えられるドロスト仕様が、トレンド感をプラスしてくれる8分袖シャツ。ストライプ柄にほんのりラメ糸を効かせた生地で、グッとコーデが明るくなりそうです。前を開けて羽織りとしても使えるので、季節の変わり目にはカーディガン感覚でも活用できそう。短めの着丈でバランスが取りやすく、スカート派にもパンツ派にもおすすめできる1枚です。

