宮内庁は来年度予算の概算要求の内容を発表し、インスタグラムなどでの情報発信強化のために、広報費用に、倍増となる約5300万円を盛り込むことや、公的活動を広げられている愛子さまを支える職員を増員する方針を明らかにしました。

宮内庁は去年4月にインスタグラム、ことし4月にユーチューブのアカウントを開設し、天皇皇后両陛下の活動についての写真や動画を中心に発信してきましたが、8月からは秋篠宮家などほかの皇族方の活動にも発信内容を拡充しています。

宮内庁は来年度予算で、情報発信をさらに強化するため、昨年度約2700万円だった予算を倍増し、約5300万円を計上しました。

これまで発信用の撮影は地方での公務が中心でしたが、都内の行事にも広げる方針で、増額分はインスタグラムなどの写真・動画の人件費などにあてるということです。

また、成年皇族として公的な活動を増やされている天皇皇后両陛下の長女・愛子さまを支える体制を拡充するため、現在1人となっている専属職員を2人増員することを要求していて3人体制で支えていく方針です。