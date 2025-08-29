´ü´Ö¸ÂÄê¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ò½Ð¸½¤µ¤»¤¿¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡ÃÃÏ¸µ¥Ç¥£¥¨¥Ã¥×¤Ë¥Ñ¡¼¥Þ¥Í¥ó¥ÈÈÇ¤â·×²èÃæ¤À¤±¤ËÀè¹Ô±ÜÍ÷¤ÏÂç¹ÔÎó¡ª
6·îËö¡¢¥ë¥Î¡¼¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥º¡¦¥ë¥Î¡¼¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Î·×²è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡£¾ì½ê¤Ï¥Õ¥é¥ó¹©¾ì¤Î°ì³Ñ¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¸µ¤è¤ê¥ë¥Î¡¼¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¦¥¹¥Ú¡¼¥¹·óÁÒ¸Ë¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤¬2027Ç¯¤è¤ê¹±¾ïÅª¤Ë°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Ë¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤òÁÏÀß¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¤Ë¶á¤¤¥¤¥ë¡¦¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹ÃÏÊý¤ÎÀ¾Ã¼¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¹©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£ÃÏÊýËÌÃ¼¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥£¥¨¥Ã¥×¤Ë·ú¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡£½éÂå´ÛÄ¹¤Ë¤Ï¡¢µìA110¤Î1300¤ò¼«¤é¥ì¥¹¥È¥¢¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸½¹Ô·¿A110¤Î¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òÀß·×¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥¸¥ã¥ó¡á¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¦¥É¡¼¥¹»á¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¸½ºß¡¢Â¾¤Î¼«Æ°¼Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ò¸¦µæ¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾Ú¸À¤ò¤¢¤ì¤³¤ì¼ý½¸Ãæ¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤Î¡Ö¥ß¥å¥¼¡¦¥¨¥Õ¥§¥á¡¼¥ë¡Ê70¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¸ÂÄê¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥É¡¼¥¹»á¤È¹ØÇãÉôÌç¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¦¥¬¥ë¥Æ¥£¥¨»á¤ÎÀÕÇ¤¤Î²¼¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Î¸µ¼Ò°÷¤é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÏ¢ÌÁAAA¤ä¥Ç¥£¥¨¥Ã¥×¤Î¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡¦¥¯¥é¥Ö¡¢ÁÏ¶È²È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«Á¦¤äÂ¾Á¦¤ò·Ð¤Æ¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¥ì¥¢¤Ê¼ÖÎ¾¤¬40¿ôÂæ¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤ä°õºþÊª¡¢¥ß¥Ë¥«¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Å¸¼¨Êª¤Ï¿ôÉ´ÅÀ¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ñ´üÃæ¤º¤Ã¤ÈÆþ¾ìÂÔ¤Á¤Î¹ÔÎó¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ç¯Âå½ç¤Ë¤Þ¤ºÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢1955Ç¯¥ß¥Ã¥ì¡¦¥ß¥ê¥¢¤ÇÁÏ¶È¼Ô¥¸¥ã¥ó¡¦¥ì¥Ç¥ì¼«¿È¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤·¡¢750Õ¥¯¥é¥¹2°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤ÀA106 ¤À¡£Ç»¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Ë¥ë¡¼¥Õ¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¤Ç¡¢¤Þ¤ÀFRP¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¡¦¥¢¥ì¥Þ¥Î¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¦¥Ü¥Ç¥£¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥ÈÀµÌÌ¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ÏÅö»þ¤Î¸øÃÄ¥ë¥Î¡¼¤Î¤Þ¤Þ¡¢Â¦ÌÌ¤Ë¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤ÎÊ¸»ú¥í¥´¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¥Î¡¼4CV R1063¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥½¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¥ã¥Ö1´ð»ÅÍÍ¡¢¥´¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¤Î¥Ø¥Ã¥É¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ë¡¼¥Õ¿§¤ÈÆ±¤¸¥°¥ì¡¼¤Î¥ì¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë+2ÆâÁõ¤Î¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤É²÷Å¬¤Ç¹ë²Ú¤ÊÂ¤¤ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤·¤ÆGT¤È¤·¤Æ¤ÎÈ÷¤¨¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤é¤·¤µ¤¬¡¢°ìÁØ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÌ¤¤À¥·¥ã¥Ã¥×¡¦¥¨¡¦¥¸¥§¥µ¥é¥ó¤Ë¤è¤ëFRP¥Ü¥Ç¥£¤Ë»ê¤ë°ÊÁ°¤Î¡¢µ®½Å¤Ê¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¦¥Ü¥Ç¥£3Âæ¤Î¤¦¤Á¤Î1Âæ¤Ç¡¢»ö¼Â¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¡¼¥¥¹¡×¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸Â¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¡¦¥ì¥Ç¥ì¤ÏÁá¤¯¤«¤é¼«¿È¤Î¼Ö¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹À¸»º¤ò¹Í¤¨¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Ç¸å¤ËA108¤äA110¤Î¤½¤ì¤Ï¼Â¸½¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤òÌ¾¤Î¤ë°ÊÁ°¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤â²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
Â³¤¯A108¤Ï1960Ç¯¤ËÅÐ¾ì¡£¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËFRP¥Ü¥Ç¥£¡¢¤½¤·¤Æ¥´¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¤Î¥Á¥å¡¼¥ó¤·¤¿¥ë¥Î¡¼¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤¤¤¦¡¢¸å¡¹¤Ë¤Þ¤ÇÂ³¤¯¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Î´ðËÜ¹½À®¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£FRP¥Ü¥Ç¥£¤æ¤¨¤Î¼«Í³ÅÙ¤«¤é¡¢2¡Ü2¤ä¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÇÉÀ¸¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ôÇ¯¸å¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëA110¤â60Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤ÏÁêÅö¤Ë¶á¤¤¥Ü¥Ç¥£¥ï¡¼¥¯¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤Ë¤ÏA108¤ÎÌÌ±Æ¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë1970Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×4»ÅÍÍ¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥é¥ê¡¼¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹»ÅÍÍ¤ÎÈ¯Å¸·¿¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢1977Ç¯¼°A110 1600X¤ÎºÇ¸å´ü¤Ë¤·¤ÆºÇ½ªÀ¸»º·¿¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA110¤ÎÁ¿¡¹¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¡¢60Ç¯Âå½éÆ¬¤ÎA110¤È¥¯¥í¡¼¥à¥â¡¼¥ë°Ê³°¤Ë¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎºÇ½ªÀ¸»º¼Ö¤Ï¥Ç¥£¥¨¥Ã¥×¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¸ÄÂÎ¤Ç¡¢¥ô¥§¡¼¥ë¡¦¥Î¥ë¥Þ¥ó¡Ê¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¤ÎÎÐ¡Ë¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅöÁ³¡¢º£Æü¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Î¥«¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³°Áõ¿§¤À¡£
