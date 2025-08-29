Ê¿»ÒÍýº»54ºÐ¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×Æ©¤ÄÌ¤ëÈþ¤·¤µ¶á±Æ¤Î¾×·â¡¡ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤Ë¥É¥¤Ã...ÂçÀä»¿¤ÎÍò
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿»ÒÍýº»¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤¬2025Ç¯8·î21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤¹ºÇ¿·¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖA¤Î¥³¥ê¥¢¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ç¥×¥ë¥³¥®¤ò¡×
Ê¿»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖLA¤Î¥³¥ê¥¢¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ç¥×¥ë¥³¥®¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿»Ñ¤ä¥×¥ë¥³¥®¤ò´®Ç½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÁ°¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¥³¥ê¥¢¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ë¿©»ö¤ËÍè¤¿µ¢¤ê¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤ªÃã¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥·¥ç¥Ã¥×½ä¤ê¤ò¤·¤Þ¤¹¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢Çò¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¡£¼ÖÆâ¤Ç¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤òÄù¤á¡¢¾¯¤·¿°¤òÀí¤é¤»¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËËË¾ó¤ò¤Ä¤¡¢¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤á¤Ã¤Á¤ãÌ¥ÎÏÅª¡×¡ÖËèÇ¯åºÎï¤È²Ä°¦¤¤¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£