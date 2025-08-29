高域へ引っ張りたくなるV8ツインターボ

電気だけで最長33km走れる、マクラーレン・アルトゥーラの秘技は注目に値する。静寂に包まれた早朝の住宅地や大自然の中を、ほぼ無音で駆け抜けられる。それでいて、V6ツインターボエンジンが目覚めれば、不足なく甘美な音色を響かせる。

すべての画像をみる 全146枚

8000rpmまで意欲的に回り、調律の取れた咆哮を放つ。95psの駆動用モーターが低域でのトルクを補完し、他のマクラーレンとは一線を画す、即時的な速度上昇を叶えてもいる。回転数やギアは問わない。正真正銘のスーパーカーだ。



手前からフェラーリ・ローマ・スパイダーと、マクラーレン・アルトゥーラ・スパイダー ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

フェラーリ・ローマの最高出力は620psで、今回の3台では1番小さいが、0-100km/h加速は3.4秒で不足なし。アストン マーティン・ヴァンテージを僅かに凌駕するほど。これで物足りないなら、感覚が麻痺しているだけだろう。

サウンドは、精緻な4気筒ユニットを2基並べた響きと遠からずでも、聴き応えは充分。レスポンスは自然吸気へ近く、つい高域へ引っ張りたくなる。

アスファルトへ見事に調和する優しいサス

連続するカーブでの没入感は、ローマが2台の後塵を拝する。フェラーリも主張するとおり、スパイダーはクーペ以上にグランドツアラー寄りにあるからだ。ソフトトップ化でボディ剛性は約3割低下し、アダプティブダンパーも緩められている。

それでも、その優しいサスペンションが、傷んだグレートブリテン島のアスファルトへ見事に調和する。強い入力でボディが震えることも稀にあるが、高速道路を平穏に過ごせる。マラネロの技術者が、この土地でも入念な開発テストを実施したかのように。



フェラーリ・ローマ・スパイダー（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

コーナリングの身軽さは、ふたまわり小さいマツダMX-5（ロードスター）のよう。誤解しないで欲しいが、これは賛辞だ。限界の接近を実感できるから、自然なシャシーバランスへ自信を持って迫れる。

クイックなステアリングは過敏ではなく、正確なライン取りが可能。V8ツインターボが漸進的に生成するパワーで、旋回時のスタンスを任意に選べる。路面へ息を合わせるような、姿勢制御とともに。

乗り手へ相応の本気度が求められる

ヴァンテージへ乗り換えると、その違いは瞭然。カーブの出口でオーバーステア気味なのは、FRのアストン マーティンらしい。ステアリングホイールへ伝わるフィードバックはローマに届かず、より積極的な操縦も求められるが、フロントノーズの反応は鋭い。

速度が高すぎなければ、敏捷な走りで魅了される。スポーツ・モード時の硬めのダンパーが、その印象を更に強める。トラック・モードにすると、クーペに劣るボディシェルの剛性を実感させる。ラグジュアリーな内装が、時折きしむ。



手前からマクラーレン・アルトゥーラ・スパイダーと、アストン マーティン・ヴァンテージ・ロードスター ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

丘陵地帯を好戦的に飛ばすと、質量の大きさを感じ始める。ブレーキングでは、大きな慣性を隠さない。カーブ途中の隆起部分では、サスペンションが処理しきれず、ヒヤッとすることも。それをきっかけに、テールスライドへ転じることも。

刺激的な運転体験であることは間違いない。しかし、乗り手へ相応の本気度が求められることも間違いない。

怯むほど高い限界領域 順位を付けるなら？

アルトゥーラの低いシートへ腰を下ろすと、最高峰のドライバーズカーの中にいると実感する。完璧なドライビングポジションに、パノラミックな視界。居心地も良い。

マクラーレン史上、最も表現力の豊かな公道モデルといえるが、限界領域は怯むほど高い。一般道での喜びは、意のままの操縦性以上に、濃い感触と高い精度が中心になる。ステアリングホイールの重さや反応、シート越しに伝わる挙動を味わいながら。



左からフェラーリ・ローマ・スパイダーと、マクラーレン・アルトゥーラ・スパイダー、アストン マーティン・ヴァンテージ・ロードスター ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

グリップ力は凄まじく、慣性は極めて小さい。アンダーステアにもオーバーステアにもなりにくく、両腕を動かせば自然な旋回が始まる。充足感で頬が緩むが、サーキットでなければ真髄に到達できない、もどかしさもよぎる。

3台に順位を付けるなら、高揚感と高級感を兼ね備え、実用的でもあるローマが僅差でトップへ立つ。しかし別の日に問われたら、別の結果を出しているかもしれない。

ヴァンテージは乗り心地が硬くても、極めてカリスマティック。アルトゥーラも、まったく別の個性でドライバーを誘惑する。筆者に充分な資金があるなら、3台の商談を同時に進めるかもしれない。沢山の日焼け止めを用意して。

アルトゥーラ／ヴァンテージ／ローマ 3台のスペック マクラーレン・アルトゥーラ・スパイダー（英国仕様）

英国価格：22万1500ポンド（約4386万円）

全長：4539mm

全幅：1913mm

全高：1193mm

最高速度：329km/h

0-100km/h加速：3.0秒

燃費：20.9km/L

CO2排出量：108g/km

車両重量：1560kg

パワートレイン：V型6気筒2993cc ツインターボチャージャー＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

駆動用バッテリー：7.4kWh

最高出力：700ps（システム総合）

最大トルク：73.2kg-m（システム総合）

ギアボックス：8速デュアルクラッチ・オートマティック（後輪駆動）

アストン マーティン・ヴァンテージ・ロードスター（英国仕様）

英国価格：18万500ポンド（約3574万円）

全長：4495mm

全幅：1980mm

全高：1275mm

最高速度：325km/h

0-100km/h加速：3.6秒

燃費：8.1km/L

CO2排出量：279g/km

車両重量：1805kg

パワートレイン：V型8気筒3892cc ツインターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：665ps/6000rpm

最大トルク：81.4kg-m/2000-5000rpm

ギアボックス：8速オートマティック（後輪駆動）

フェラーリ・ローマ・スパイダー（英国仕様）



フェラーリ・ローマ・スパイダー（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

英国価格：21万883ポンド（約4175万円）

全長：4656mm

全幅：1974mm

全高：1306mm

最高速度：320km/h

0-97km/h加速：3.4秒

燃費：8.8km/L

CO2排出量：258g/km

乾燥重量：1556kg

パワートレイン：V型8気筒3855cc ツインターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：620ps/5750-7500rpm

最大トルク：77.4kg-m/3000-5750rpm

ギアボックス：8速デュアルクラッチ・オートマティック（後輪駆動）