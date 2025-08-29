【U-22日本代表の最新布陣】ロス五輪世代が初の公式戦となるU-23アジア杯予選に挑む！ 気になる海外組の起用法は？ 最激戦区は…
大岩剛監督が率いるロス五輪を目ざすチームが初の公式戦を戦う。
８月29日にU-23アジアカップ予選に挑むU-22日本代表のメンバー23人が発表され、30日から活動をスタートさせる。
ミャンマーで開催される今予選は来年１月のU-23アジア杯出場を懸けた戦いとなる。他国は22歳以下のチームで戦うなか、大岩ジャパンは３年後のロス五輪を見据えて20歳以下のチームで臨む。９月３日にアフガニスタン、６日にミャンマー、９日にクウェートと対戦し、グループ１位もしくは各組２位の上位４チームに入れば、来年１月の本大会出場が決まる。
昨年夏のパリ五輪に続いてオリンピックチームを指揮する大岩監督は、７月下旬のウズベキスタン遠征からメンバーを半数近く入れ替えた。９月に開幕するU-20ワールドカップで主力候補と目される面々はリスト外となったが、前回招集できなかったMF名和田我空（G大阪）や直近のJリーグで出場機会を得ているMF石橋瀬凪（湘南）らに加え、インターナショナルマッチウィークのため招集可能となった海外組を４名抜擢。FW後藤啓介（シント＝トロイデン）、FW塩貝健人（NEC）、MF保田堅心（ヘンク）、DF小杉啓太（ユールゴーデン）をスカッドに加え、世界基準を落とし込みながらチームの強化を進めていく構えだ。
先発メンバーを予想するなかで、システムはウズベキスタン遠征で採用した４−３−３がベースとなる。守護神の座は、今回のGK陣で最も経験がある小林将天（FC東京）だろう。ただ、内山翔太（新潟）と濱粼知康（明治大）も力はあり、試合毎に変えていく起用法もあるかもしれない。
フィールドプレーヤーに関しても同様で、中２日の連戦を踏まえて、１、２試合目で選手を使い分ける可能性がある。その上で最終戦に最も状態が良い選手を送り込むプランがあっても不思議ではない。
最終ラインは左から小杉、DF永野修都（鳥取）、DF岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）、DF松本遥翔（鹿島）を１番手としたが、横浜F・マリノス入りが内定したDF関富貫太（桐蔭横浜大）やU-20W杯のメンバー争いを繰り広げているDF土屋櫂大（川崎）も主力として扱われる可能性がある。
中盤は保田が中心だ。U-20W杯を目ざす船越優蔵監督が率いるチームでも主軸を務めたプレーメーカーで、足もとの技術やパスの精度に定評がある。試合勘に不安を残すものの、圧倒的なパフォーマンスに期待したい。まだ、このポジションはインサイドハーフとアンカーを含めて５人が選出されており、選手の疲労度によってはCBの永野が１列前に配されるパターンもあるだろう。
右サイドは名和田と石橋、左サイドはFW古谷柊介（東京国際大）とFW新川志音（鳥栖）が争う構図だ。名和田はキック、石橋と古谷はドリブル、新川は背後への抜け出しが武器で、それぞれ特長が異なる。相手やピッチ状況に応じて、選手を使い分けながら、最終戦のスタメンを見極めていくことになりそうだ。
そして、最も激戦区のポジションが１トップだ。ベルギー１部でここまで３試合に出場して２ゴールをマークしている後藤、オランダ１部で２戦２発の塩貝が招集されている。後藤は191センチのサイズを活かしたポストワークと足もとの柔らかさ、塩貝はパワーとボックス内での勝負強さが持ち味で、それぞれのストロングポイントがある。
しかし、31日に試合を控える塩貝は合流が１日になる見込みだ。一方の後藤は29日のゲーム後に代表合流できるスケジュールとなるため、コンディションを踏まえれば、後藤を初戦、２戦目に塩貝という使い方もあるだろう。また、ウズベキスタン遠征で評価を高めたFWンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）も虎視眈々とスタメンの座を狙っており、どのポジションよりも熾烈な争いになるのは確かだ。
「１回、１回の活動をしっかりと行ない、重要な場であるという認識を持って活動していくことで選手たちの成長を求めていきたい」とは大岩監督の言葉。新たな旅路のスタートとなるU-23アジア杯予選で選手たちの立ち位置が、どのように変わっていくのか楽しみに待ちたい。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
