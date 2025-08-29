ÉûÂç¿ÃÊ£¿ô¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·Í×µá¡¡¾®ÎÓ»ËÌÀ»á¤é¡¢¼Ç¤¼¨º¶¤â
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ò½ä¤ê29Æü¡¢À¯Ì³»°Ìò¤ò´Þ¤àÅÞÆâ¤ÎÃæ·ø¡¦¼ã¼êµÄ°÷¤«¤é¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£µì´ßÅÄÇÉ¤Î¾®ÎÓ»ËÌÀ´Ä¶ÉûÂç¿Ã¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢É¬Í×¤Ê¤éÉûÂç¿Ã¤ò¼Ç¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£ºûÀîÇîµÁÇÀÎÓ¿å»ºÉûÂç¿Ã¤ÏµìÌÐÌÚÇÉ¤ÎµÄ°÷Ìó10¿Í¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢Á°ÅÝ¤·¤¬É¬Í×¤È¤ÎÇ§¼±¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤Èµ¼ÔÃÄ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¡£²ñ¹ç¤Ë¤Ï¸ÅÀî¹¯¹ñÅÚ¸òÄÌÉûÂç¿Ã¡¢¸Þ½½ÍòÀ¶´Ä¶À¯Ì³´±¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÉûÂç¿Ã¤«¤é¤ÎÉ½Î©¤Ã¤¿Á°ÅÝ¤·Í×µá¤Ï½é¤á¤Æ¡£¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÀÕÇ¤¤¬Û£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏµÄ°÷¤äÅÞ°÷¤Î»Îµ¤¤ÏÃø¤·¤¯Äã²¼¤¹¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ºûÀî»á¤ÏÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡ÊÅÞÁíºÛ¡Ë¤Ë´Ø¤·¡Ö½°±¡Áª¤È»²±¡Áª¤ÇÉé¤±¡¢ÁíºÛ¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£